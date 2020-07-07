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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 11 Августа, 01:19 |
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Августовский заезд во Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке отменен
В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Приморском крае и по распоряжению Роспотребнадзора смена с 8 августа в ФГБОУ Всероссийский детский центр «Океан» переносится.
ВДЦ «Океан» приносит свои извинения и сообщает, что готов вернуть деньги за уже оплаченные путевки. Необходимый перечень документов для возврата денежных средств:
1. оригинал либо копия квитанции об оплате (c печатью банка);
2. банковские реквизиты;
3. копия паспорта с пропиской ПЛАТЕЛЬЩИКА;
4. оригинал заявления о возврате денежных средств (во вложении).
Данный пакет документов необходимо направить в адрес Центра по адресу: 690108 г.Владивосток, ул. Артековская 10, бухгалтерия ВДЦ «Океан»
Информация о датах переноса появится на сайте всероссийского детского цента и в личном кабинете. Предположительно, дата заезда перенесена на 20 августа.
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