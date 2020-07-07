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10 Августа 2020, 17:06 | Регион сегодня

Августовский заезд во Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке отменен

По распоряжению Роспотребнадзора

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Приморском крае и по распоряжению Роспотребнадзора смена с 8 августа в ФГБОУ Всероссийский детский центр «Океан» переносится.

ВДЦ «Океан» приносит свои извинения и сообщает, что готов вернуть деньги за уже оплаченные путевки. Необходимый перечень документов для возврата денежных средств:

1. оригинал либо копия квитанции об оплате (c печатью банка);

2. банковские реквизиты;

3. копия паспорта с пропиской ПЛАТЕЛЬЩИКА;

4. оригинал заявления о возврате денежных средств (во вложении).

Данный пакет документов необходимо направить в адрес Центра по адресу: 690108 г.Владивосток, ул. Артековская 10, бухгалтерия ВДЦ «Океан»

Информация о датах переноса появится на сайте всероссийского детского цента и в личном кабинете. Предположительно, дата заезда перенесена на 20 августа.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: путевка  дети  деньги  коронавирус  Приморье  лагерь  Владивосток  ВДЦ "Океан" 


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