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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 10 Сентября, 11:28 |
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Во Владивостоке более 40 тысяч человек посетили выставку "Улица Дальнего Востока"
Из них 4,6 тысячи человек – организованные муниципалитетами группы: многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и представители молодежных организаций.
В выходные на набережной бухты Аякс все желающие смогли посетить павильоны 11 субъектов Дальнего Востока, включая Республику Бурятия и Забайкальский край, где был представлен экономический, туристический и культурный потенциал регионов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Кроме того, к просмотру были доступны и экспозиции федеральных ведомств, проектов, реализуемых на территории ДФО, а также рыбный рынок и концертная площадка.
Гости выставки могли попробовать продукцию из дикоросов, поучаствовать в мастер-классах, побороться в национальных видах спорта, отведать напитки и сладости, а также в интерактивной форме поближе познакомиться с дальневосточными территориями.
По словам организаторов, в этом году «Улицу Дальнего Востока» за все время работы, включая дни форума, посетили более 48 тысяч человек, 40 тысяч из которых сделали это в дни свободного посещения 7 и 8 сентября.
Павильон Приморского края в этом году был оформлен под морскую раковину, его основная тема – «Приморье – центр притяжения».
«Приморье – уникальный край с неповторимой природой, здесь живут деятельные, грамотные и ответственные люди. Проект “Улица Дальнего Востока” – возможность показать участникам и гостям форума, что жить, работать и развивать бизнес в нашем крае становится комфортнее и перспективнее», – подчеркнул Губернатор региона Олег Кожемяко.
Отметим, пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. Учрежденный Указом Президента РФ Владимира Путина форум направлен на расширение многостороннего сотрудничества стран, прежде всего, Азиатско-Тихоокеанского региона и поиск новых направлений социально-экономического развития Дальнего Востока.
В рамках ВЭФ-2019 было подписано более 270 соглашений на сумму почти 3,5 триллиона рублей. Из них 32 соглашения – Администрацией Приморского края.
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