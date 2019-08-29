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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 10 Сентября, 11:28 |
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Президент Группы компаний ННК провел выездное совещание во Владивостоке
В преддверии ВЭФ-2019 во Владивостоке прошло выездное совещание руководства Группы компаний ННК. Среди участников мероприятия – вице-президенты и директора профильных департаментов корпоративного центра, генеральные директора блока downstream.
На совещании были заслушаны отчеты Обществ по итогам производственной деятельности и поставлены новые задачи на 4 квартал 2019 года. Президентом Группы компаний ННК, Эдуардом Юрьевичем Худайнатовым, были отмечены успешные показатели работы блока downstream. Среди основных тем, затронутых Главой компании – повышение эффективности работы, развитие кадрового потенциала, а также усиление экологической и промышленной безопасности. Президент компании обратил внимание руководителей предприятий на необходимость слаженной работы в периоды введения режима ЧС, что позволит обеспечивать топливом экстренные службы и население ДФО, в т.ч. на подтопленных территориях.
Далее в течение двух дней официальная делегация принимала участие в Восточном экономическом форуме. В юбилейный для международного мероприятия год Группа компаний ННК получила официальный статус «топливный партнер ВЭФ-2019», что станет дополнительным стимулом для дальнейшей планомерной работы по развитию сети АЗС компании в ДФО и повышению качества оказываемых услуг.
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