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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 10 Октября, 13:41 |
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"Русагро" начала пусконаладку элеватора в ТОР "Михайловский"
По информации резидента территории опережающего развития, сейчас осуществляется тестирование работы оборудования с зерновыми и масличными культурами.
«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год», – сообщили специалисты.
Напомним, в ТОР «Михайловский» строится шесть свинокомплексов и племенная ферма общей производительностью 75 тысяч тонн свинины в живом весе в год (610 тысяч голов), а также комбикормовое и убойное производства.
В департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья подчеркивают, в планах – насытить регион местной экологически чистой продукцией и выйти на экспорт в страны АТР. Экспорт продукции агропромышленного комплекса – ключевое направление национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
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