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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 10 Октября, 13:45 |
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Целебную продукцию с высоким спросом начали производить в Приморье
Проект по сбору дикоросов и производству травяных сборов реализуется на «дальневосточных гектарах»
Группа жителей Приморья получила «дальневосточные гектары» в Шкотовском районе – на земельных участках реализуется проект по выращиванию, сбору и переработке дикоросов. В настоящее время выпускается около 10 видов травяных сборов, варенье и сорбеты. Кроме того, на участке проведена посадка таежных деревьев и кустарников, а также разместилась пасека. Елена Андреева рассказала о развитии проекта Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
«Заниматься делом, которое радует душу и приносит доход – это мечта. Мы еще только начинаем – с момента получения участка прошло всего год – но уже есть отличные результаты. На участке выращиваем иван-чай, сделали посадки елей, лиственницы, кедра, жимолости и других таёжных растений. Обустроили пруд, проложили дорогу. На будущее есть планы построить на участке специальную сушильню для трав», - рассказывает Елена Андреева.
По её словам, одной из основных целей проекта является выращивание лимонника и актинидии – оба этих растения отлично растут в дальневосточном климате, а на продукцию - высокий спрос. В следующем году планируется установить специальные шпалеры, как для винограда, и посадить растения.
«Выбирали место для участка не случайно. Село Новороссия расположено в долине меж двух хребтов – здесь практически всегда отличная погода, так как горы спасают от циклонов. Мы отлично знаем эти места, где и что здесь растет, да и от Владивостока не далеко. Кроме того, по мере развития проекта, планируем привлекать жителей села, так что не будет проблем с поиском работников», - добавила Елена.
Произведенную продукцию предприниматели реализуют на ярмарках, а также с помощью страниц в социальных сетях. В ближайшее время планируется представить продукцию в туристических сувенирных лавках.
Напомним, в настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. С 1 августа 2019 года программа распространила свое действие на Забайкальский край и Республику Бурятия, где земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
Для удобства граждан Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые содержат структуру и порядок экономических расчетов. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе. Кроме того, получателям «дальневосточных гектаров» доступны меры государственной поддержки - это субсидии, стимулирующие животноводство в личных подсобных хозяйствах, гранты на поддержку создания хозяйств населения, грант «Начинающий фермер», предоставление льготы на древесину для ИЖС, субсидий на поддержку малых форм хозяйствования и др. Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки можно на сайте АРЧК ДВ.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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