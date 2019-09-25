|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 10 Октября, 13:44 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Вакансия с зарплатой от 4 100 EUR открылась в Приморье
Лидером рейтинга hh.ru стала вакансия в Приморском крае для разработчика с зарплатой от 4 100 EUR.
Второе место у предложения Хабаровского края для директора по IT, которому предлагают зарплату от 300 000 рублей. Данному специалисту предстоит работать в Китае. Третья строчку у вакансии для начальника перегрузочного комплекса с вознаграждением от 230 000 рублей.
Комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО:
«К «дорогим» кандидатам, вполне логично, что компании предъявляют достаточно высокие требования, которые можно разделить на профессиональные и личные качества. Например, к первым можно отнести наличие диплома об образовании, знание последних новинок в отрасли, опыт управления проектами и людьми, знание иностранных языков. Что касается личных качеств, то многие работодатели отмечают, что сотрудник им нужен целеустремленный, нацеленный на результат, с высокими коммуникативными навыками и лидерскими качествами».
Рейтинг вакансий
Приморский край, Salesforce разработчик от 4 100 EUR https://hh.ru/vacancy/33554307
Хабаровский край, Директор по IT от 300 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33402346
Камчатский край, Начальник перегрузочного комплекса от 230 000 до 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33476241
Магаданская область, Главный механик от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33510744
Хабаровский край, Главный инженер от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33732514
Сахалинская область, Коммерческий директор от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33921689
Приморский край, Менеджер по закупкам (в Китай) от 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33765641
Сахалинская область, Руководитель проекта от 200 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33703258
Приморский край, Директор филиала (индустриальное питание) от 200 000 до 250 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33774735
Амурская область, Рефмеханик от 190 000 до 250 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33036938
Саха (Якутия), Заместитель главного инженера по буровзрывным работам от 190 000 до 200 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33518674
Саха (Якутия), Главный инженер подземный от 180 000 до 200 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33732514
Приморский край, Главный специалист по инженерным системам и коммуникациям от 170 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33798375
Магаданская область, Начальник ЗИФ от 170 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/33868669
Республика Бурятия, Территориальный менеджер по продаже алкоголя от 150 000 руб. https://hh.ru/vacancy/33479087
Исследование проводилось 7-9 октября 2019 г.
Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 680 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.
- Вакансия с зарплатой от 4 100 EUR открылась в Приморье
- Целебную продукцию с высоким спросом начали производить в Приморье
- "Русагро" начала пусконаладку элеватора в ТОР "Михайловский"
- Фестиваль "Держи Краба!" пройдет в 22 регионах России
- Первая конференция AIJourney с успехом прошла во Владивостоке
- Стоит ли думать о брендинге, когда у нас падают мосты и смывает дороги?
- Определены сроки работы главной ярмарки Владивостока
- До конца года Приморье получит еще одну новую стратегию
- В Приморье идут на рыбу с пистолетом
- Голод кадров: Низкая зарплата вынуждает жителей Приморья срочно искать новую работу
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.