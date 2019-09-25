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Жителей Приморья зовут отметить день рождения казино Tigre de Cristal

Перед прошедшими face control и выполнившими дресс-код выступит группа "Мумий Тролль"

1,5 миллиона посетителей за 4 года: первое на Дальнем Востоке казино отмечает День рождения

Первый на Дальнем Востоке России гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal на этой неделе празднует четвертую годовщину своего открытия. Ежегодно отель с казино приносит в государственный бюджет почти полмиллиарда рублей. Больше половины от этой суммы – в бюджет Приморья, а это 9% от всей суммы налогов краевого бюджета, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Торжественное открытие Tigre de Cristal – первого и уникального в своем роде проекта игорно-развлекательного типа на территории Приморского края – состоялось в октябре 2015 года. С того момента комплекс уже посетили более 1,5 миллиона человек: почти 70% из них русские и более 30% – иностранцы, которые приносят 90% прибыли казино. Количество гостей заметно прибавилось с введением электронной визы и нововведениями в туристическом продвижении Приморья. Важнейший фактор – политика гостеприимства Tigre de Cristal и профессиональная команда во главе с иностранным руководством, которая нацелена на привлечение дорогих гостей и выведение туризма в регионе на новый уровень.

«С момента своего открытия развлекательный комплекс Tigre de Cristal является знаковым объектом для Приморского края. Прежде всего, с точки зрения привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру. Во-вторых, компания Summit Ascent принесла в регион высокие стандарты гостеприимства и обслуживания гостей. Запустить проект было непросто, в работе была задействована большая команда, состоящая из иностранных инвесторов, органов исполнительной власти, подрядчиков. Мы работали на единый результат и сейчас видим, что наши усилия увенчались успехом – компания процветает, привлекает много гостей и непрерывно повышает уровень сервиса», – отметил врио вице-губернатора Константин Шестаков, принимавший непосредственное участие в открытии первого объекта интегрированной развлекательной зоны «Приморье».

Гостинично-развлекательных комплексов с казино должно быть построено еще не менее 10-ти к 2025 году. На сегодняшний день заключено семь соглашений на общую сумму 74 миллиарда рублей

По данным гонконгской биржи, за счет продажи акций компания Summit Ascent в 2019 году увеличила свою прибыль до 37,8 миллиона долларов США. За первую половину 2019 года показатель EBITDA (чистая прибыль компании) увеличился на 62% до 66,8 миллиона долларов США. Выручка владельцев компании увеличилась с 2,6 миллиона долларов США до 42,8 миллиона долларов США, выручка всей компании поднялась на 37% до 257,3 миллиона долларов США. Общий доход от игры насчитывает 154 миллиона долларов США.

«Summit Ascent планирует построить еще объекты в игорной зоне “Приморье” с участием новых инвесторов. Хотелось бы пожелать дальнейших успехов и новых интересных проектов на территории региона», – добавил замглавы края.

Вторую очередь гостиничного комплекса Tigre de Cristal планируется сдать к началу 2022 года. По информации представителя компании Summit Ascent, в дизайн-проект объектов второй очереди строительства были внесены изменения по инициативе нового акционера Suncity Group.

«Проект предполагает увеличение номерного фонда и игрового оборудования в два раза по сравнению с уже существующим комплексом. Также новый комплекс включит в себя четыре ресторана и бара, встроенный крытый пляж, торговые площади в режиме Duty Free и различные услуги для делового туризма», – говорится в сообщении.

Константин Шестаков отметил, что туризм в регионе необходимо делать максимально разнообразным, поэтому азартные игры – не единственный вид досуга на территории ИРК «Приморье». Планируется создание развлекательных объектов в бухте Муравьиная, как на территории гостиничных комплексов с казино, так и в виде отдельных объектов.

«Сегодня стоит задача развивать курортно-развлекательное направление для всей семьи и молодежи. Территория в бухте Муравьиная площадью более 600 гектаров должна стать большим туристическим курортом “Приморье”, которая включит в себя игорную и развлекательную зоны. Выставочные и развлекательные центры, аквапарк, тематический парк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные пляжи и рекреационная территория, рестораны, кафе – все это даст возможность полноценно и комфортно в Приморье отдыхать. Также будет создано более 20 тысяч рабочих мест с достойной зарплатой и возможностью обучаться по международным стандартам», – подчеркнул врио вице-губернатора Приморья.

Согласно плану развития игорной зоны, утвержденному Правительством РФ, таких гостинично-развлекательных комплексов с казино должно быть построено еще не менее 10-ти к 2025 году. На сегодняшний день заключено семь соглашений на общую сумму 74 миллиарда рублей. Когда объекты заработают в полную силу, только в бюджет Приморья будет поступать 3,2 миллиарда рублей в год. Первый и пока единственный в игорной зоне отель с казино приносит в госбюджет почти полмиллиарда рублей ежегодно. Больше половины от этой суммы – в бюджет Приморья, а это 9% от всей суммы налогов краевого бюджета.

Напомним, «Приморье» является единственной игорной зоной в России из пяти существующих, в которую зашли инвесторы с мировыми именами: такие компании, как Melco Entertainment, ее владелец Лоуренс Хо является крупнейшим оператором в Макао; затем долю акций выкупил профессионал по организации VIP-туров компания Suncity Group. Также в игорной зоне реализует свой проект компания Naga Corporation Ltd. – игорный монополист в Королевстве Камбоджа. Российский оператор «Шамбала» из Краснодарского края также выбрал для развития своей деятельности Приморье. Свои проекты активно развивает и российская группа компаний Diamond Fortune.

По информации Корпорации развития Приморского края, в настоящее время на площадке активно ведется строительство. В 2020 году появятся еще два новых гостинично-развлекательных комплекса – «Шамбала» и Naga Vladivostok.

Вниманию жителей и гостей Приморья! Празднование четвертой годовщины Tigre de Cristal состоится в пятницу, 11 октября, в 21.30. На сцене казино выступит группа «Мумий Тролль». Действует face control. Дресс-код: Smart casual. Вход свободный.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

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