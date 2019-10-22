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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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10 Октября 2019, 13:44 | Регион сегодня
Искусство - это я и ты
О том, что искусство может стать тем самым спасательным кругом, который бросает судьба, - в лонгриде Софии Бойко, студентки ШИГН ДКМ Дальневосточного федерального университета.
У каждого из нас есть то, что позволяет оставаться на плаву. Очень часто свое спасение человек находит именно в искусстве, причем не важно каком.
Просто вспомните, что вы делаете, когда вас переполняют эмоции. Вы включаете музыку, смотрите фильмы, кто-то рисует. Делая это, вы становитесь частью чего-то большего.
Лонгрид Софии Бойко можно прочитать, пройдя по ссылке
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22 Октября 2019, 09:30Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".