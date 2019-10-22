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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморский мед, папоротник и консервированную свеклу раскупили в Москве
Продукция приморских производителей пользовалась большим спросом у жителей и гостей столицы.
По словам организаторов, гости ярмарки практически за один день «смели» с прилавков папоротник, морскую капусту, консервированную свеклу, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
«Продукция вызвала большой ажиотаж. Всего было продано 300 банок консервов и 150 банок меда. Раскуплены все соки из лимонника и березовый», – сказали они.
Особым спросом пользовались также кондитерские изделия, сувенирная продукция местного производства с символикой Нового года и Приморского края, деревянные игрушки компании из Чугуевки.
Напомним, в этом году в ярмарке на Новом Арбате приняли участие 11 регионов Дальнего Востока. Они представили широкий ассортимент продуктов питания и сувениров, специально доставленных в столицу для реализации по ярмарочным ценам.
Отметим, продолжением этого мероприятия станет программа образовательного блока фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» – 12 по 14 декабря всех желающих ждут в «Экспоцентре».
Справочно. Фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» проводится третий год подряд. Организаторами мероприятия выступают Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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