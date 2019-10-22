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Во Владивостоке на пешеходных переходах устанавливают светофоры Т7
За выходные они были смонтированы по четырём адресам.
В отделе организации дорожного движения администрации Владивостока рассказали, что данные светофоры применяют для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
«В минувшие выходные светофоры, работающие в так называемом режиме «мигающий жёлтый», установили на проспекте Красного Знамени, 82, Толстого, 54, Светланской, 189, Борисенко, 102», - рассказали специалисты.
На этой неделе завершатся работы по монтажу светофоров Т7 в районе разворотного кольца на Первой Речке. В ближайшее время светофорами оборудуют также переходы на Острякова (ближе к ТГМУ) и Народном проспекте.
По мнению специалистов, обустройство новых светофоров обеспечит дополнительный уровень безопасности для пешеходов.
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