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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Японская компания Pegas-HC LLC построит во Владивостоке "умный" бизнес-центр
Во Владивостоке японская компания Pegas-HC LLC построит бизнес-центр с использованием современных технологий «умное здание». Проекту окажет содействие Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Соответствующее соглашение компания и Агентство заключили в рамках мероприятий «Дней Дальнего Востока в Москве».
Как уточнил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, в здании будет использована системы умной парковки и сейсмоизоляции фундамента, технологии солнечной энергогенерации и энергосбережения (генерирование электроэнергии с использованием солнечных панелей, озеленение стен и крыши, раздельный сбор бытового мусора и другие передовые японские технологии). Указанный пилотный проект может быть реализован с помощью режима свободного порта Владивосток и представляет интерес как модель применения инновационных технологий в строительстве для локализации в других регионах ДФО. Самое важное сейчас – подобрать с помощью администрации Приморского края и Владивостока приемлемый земельный участок для размещения бизнес-центра.
Напомним, в начале ноября проект по строительству административного здания был представлен администрации Приморского края и мэрии Владивостока в рамках обсуждения реализации мастер-плана развития города, созданного японской инжиниринговой компанией «Никкен Секкей».
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
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