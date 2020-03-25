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Специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморье борются за жизнь травмированной совы
Истощенная длиннохвостая неясыть с поврежденным крылом поступила к сотрудникам национального парка "Земля леопарда" на юго-западе Приморья, судя по травме, птицу сбила машина. Работники отдела науки приступили к лечению совы.
"Сейчас сотрудники "Земли леопарда" борются за жизнь длиннохвостой неясыти. Испуганную сову нашли у дороги люди, проезжавшие через село Барабаш на юго-западе Приморья. Птица была сильно истощена. Осмотр пернатой пациентки выявил повреждения крыла", - сообщила пресс-служба нацпарка.
Отмечается, что полет неясыти сохранен, так что после восстановительного лечения ее, вероятно, выпустят на волю. У птицы сохраняется небольшое растяжение, из-за чего крылья асимметричны, операция невозможна ввиду слишком малого веса птицы.
Специалистов беспокоит устойчивая худоба неясыти: несмотря на регулярные подкормки, она не набирает вес.
"Это говорит о возможной инфекции, которая могла проникнуть в организм неясыти в результате столкновения с машиной. У птицы уже взяты анализы", - уточняется в сообщении.
Длиннохвостая неясыть - крупная сова. Ее длина может достигать 70 см, а размах крыльев - почти 1,5 м. Длина одного крыла равняется примерно 40 см, длинный хвост – 30 см. Неясыть встречается от атлантических берегов Западной Европы до Китая и Японии.
Ульяна СТАРОСТИНА. Журнал "Дальневосточный капитал"
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