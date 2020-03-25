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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Июня, 19:10 |
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Свободный порт Владивосток обзавелся новым складом площадью около 9500 кв метров
Инвестор Cвободного порта Владивосток реализовал проект по созданию регионального 3PL оператора. Компания «ЛогиКо» оказывает комплекс услуг в области логистики: транспортировка, экспедирование, складирование и таможенное оформление грузов. На предприятии уже создано 142 рабочих места из 267 запланированных.
«Мы оказываем услуги представителям малого и среднего бизнеса на территории Приморского края. Основные заказчики – торговые оптовые компании. Аббревиатура 3PL означает Third Party Logistics – логистика третьей стороны. Другими словами, это передача части или всех функций логистики третьей стороне, являющейся провайдером логистических услуг. В работе складов и собственного автопарка применяются IT-решения, которые повышают эффективность управления грузопотоками. Мы также несем полную ответственность за груз», - рассказал управляющий «ЛогиКо» Сергей Терновых.
Инвестиции в предприятие по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока составят 15,8 млн рублей, на сегодняшний день из этого объема в проект вложено 2 млн рублей. Статус резидента свободного порта Владивосток позволяет инвестору использовать преференции по налогообложению.
«Мы пользуемся льготами, в числе которых нулевой налог на прибыль и сниженный до 7,6 процентов единый социальный налог. Это позволяет нам открывать новые направления бизнеса, делать клиентам более выгодные предложения. Корпорация развития Дальнего Востока оказывает нам консультационные услуги, помогает при возникновении сложных ситуаций», - отметил Сергей Терновых.
Склады ООО «ЛогиКо» находятся на территории двух комплексов, расположенных в городах Артем и Владивосток, их общая площадь составляет около 9 500 квадратных метров. Максимальный объем принимаемого груза – более 9 000 кубических метров. К сегодняшнему дню предприятие обработало более 66 000 кубических метров груза.
По соглашениям с управляющей компанией резиденты свободного порта Владивосток инвестировали в экономику Дальнего Востока более 144 млрд рублей и создали около 15 тыс. рабочих мест. В общей сложности сегодня в регионе 1927 резидентов СПВ реализует проекты на сумму свыше 943,6 млрд рублей, что позволит трудоустроить 91,2 тысячи дальневосточников.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
Журнал "Дальневосточный капитал"
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