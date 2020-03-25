Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 11 Июня, 19:10 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68.62 р.
1 EUR 77.92 р.
100 JPY 63.95 р.
10 CNY 97.1 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020

Регион сегодня
11.06 |
Коренные жители Амура могут остаться без рыбы
11.06 |
Хабаровский край выходит из самоизоляции на фоне роста заболеваемости коронавирусом
11.06 |
Свободный порт Владивосток обзавелся новым складом площадью около 9500 кв метров
11.06 |
Специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморье борются за жизнь травмированной совы
11.06 |
Сбербанк финансирует предприятия Чукотки в преддверие открытия сезона северного завоза
статьи раздела
Персона
25 Марта 2020, 09:00
Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие Руководитель Союза "Торгово-промышленная палата Приморья" – о том, чего не хватает ТОРам, почему семья не является тылом, и о том, когда начинается завтра, в эксклюзивном интервью журналу "Дальневосточный капитал"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 10:15
Двухпроцентный барьер Первые итоги дальневосточной ипотеки под 2% показали, что она требует серьезной коррекции - около половины заявителей получают отказы
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
11 Июня 2020, 14:42 | Регион сегодня |

Свободный порт Владивосток обзавелся новым складом площадью около 9500 кв метров

К оказанию полного комплекса логистических услуг приступил резидент Свободного порта Владивосток

Инвестор Cвободного порта Владивосток реализовал проект по созданию регионального 3PL оператора. Компания «ЛогиКо» оказывает комплекс услуг в области логистики: транспортировка, экспедирование, складирование и таможенное оформление грузов. На предприятии уже создано 142 рабочих места из 267 запланированных.

«Мы оказываем услуги представителям малого и среднего бизнеса на территории Приморского края. Основные заказчики – торговые оптовые компании. Аббревиатура 3PL означает Third Party Logistics – логистика третьей стороны. Другими словами, это передача части или всех функций логистики третьей стороне, являющейся провайдером логистических услуг. В работе складов и собственного автопарка применяются IT-решения, которые повышают эффективность управления грузопотоками. Мы также несем полную ответственность за груз», - рассказал управляющий «ЛогиКо» Сергей Терновых.

Инвестиции в предприятие по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока составят 15,8 млн рублей, на сегодняшний день из этого объема в проект вложено 2 млн рублей. Статус резидента свободного порта Владивосток позволяет инвестору использовать преференции по налогообложению.

«Мы пользуемся льготами, в числе которых нулевой налог на прибыль и сниженный до 7,6 процентов единый социальный налог. Это позволяет нам открывать новые направления бизнеса, делать клиентам более выгодные предложения. Корпорация развития Дальнего Востока оказывает нам консультационные услуги, помогает при возникновении сложных ситуаций», - отметил Сергей Терновых.

Склады ООО «ЛогиКо» находятся на территории двух комплексов, расположенных в городах Артем и Владивосток, их общая площадь составляет около 9 500 квадратных метров. Максимальный объем принимаемого груза – более 9 000 кубических метров. К сегодняшнему дню предприятие обработало более 66 000 кубических метров груза.

По соглашениям с управляющей компанией резиденты свободного порта Владивосток инвестировали в экономику Дальнего Востока более 144 млрд рублей и создали около 15 тыс. рабочих мест. В общей сложности сегодня в регионе 1927 резидентов СПВ реализует проекты на сумму свыше 943,6 млрд рублей, что позволит трудоустроить 91,2 тысячи дальневосточников.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
23 Марта 2020, 13:20
В чем сила Гила Петерсила Секреты результативной коммуникации от гуру нетворкинга
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:00
Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика