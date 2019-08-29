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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Сентября, 15:58 |
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Урожай, переживший проливные дожди, привезут на главную ярмарку Владивостока
Приобрести овощи для зимних запасов в непростой год для сельского хозяйства жители и гости Владивостока смогут на общегородской ярмарке. В субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, свежие фрукты и овощи урожая этого года, а также другие фермерские продукты на центральную площадь привезут более 200 производителей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Традиционно на прилавках главной продовольственной ярмарки города будет представлен богатый выбор плодоовощной продукции - свежая зелень, картофель, помидоры, огурцы, арбузы и многое другое. Также на ярмарке всегда можно приобрести хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мясо, рыбу, колбасные изделия, мороженая и рыбопродукция, яйцо куриное, дикоросы, продукция пчеловодства и многое другое.
На этой неделе ярмарка будет работать 14 и 15 сентября в субботу с 8:00 до 19:00, и в воскресенье с 9:00 до 18:00. Администрация Владивостока приглашает на продовольственную ярмарку всех жителей и гостей города.
Анастасия Котлярова (фото)
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