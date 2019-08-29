Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 12 Сентября, 03:37 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65.43 р.
1 EUR 72.22 р.
100 JPY 60.71 р.
10 CNY 91.93 р.
Тема номера
Лесные деформации исправят цифровизацией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 08, 2019

Регион сегодня
11.09 |
Группа компаний ННК приняла участие в ВЭФ-2019
11.09 |
"Мадонна делла Лоджиа" вызвала ажиотаж во Владивостоке
11.09 |
На Камчатке можно снимать наличные с банковских карт на кассах в магазинах
11.09 |
Новая беда может обрушиться на тигров в Приморье
11.09 |
Урожай, переживший проливные дожди, привезут на главную ярмарку Владивостока
статьи раздела
Финансы
29 Августа 2019, 10:15
Дмитрий СУХОВЕРХОВ, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы заряжены на развитие цифровой экономики Драйвером развития информационных технологий выступает сам окружающий мир, и Сбербанк не просто встроен в этот тренд, но и берет на себя роль маркет-мейкера во многих сегментах цифровых услуг.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 20:00
Лоцман свободного порта Взгляд омбудсмена на развитие Свободного порта Владивосток
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
Бегущие из офшоров Почему российские олигархи не спешат заселять остров Русский во Владивостоке
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
МСП Большого Камня – от ЗАТО к ТОР В плане экономического развития город Большой Камень являет собой уникальный пример
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 10:00
Культурные инвестиции Что предлагает частный бизнес для культурного развития столицы Дальнего Востока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
11 Сентября 2019, 17:39 | Регион сегодня

"Мадонна делла Лоджиа" вызвала ажиотаж во Владивостоке

Очереди выстроились у Приморской государственной картинной галереи

Интерес у жителей вызвала выставка картины Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа». В первый же день экспозиции посмотреть на полотно пришли более полутысячи человек. "Мадонна делла Лоджиа" впервые приехала в Россию при поддержке Сбербанка. Шедевр, написанный в 1467 году, постоянно находится в Галереях Уффици во Флоренции и очень редко их покидает.

«Я много слышал о создании единого культурного пространства, но не разу не видел воплощение таких проектов. Я благодарен нашему другу, партнёру Сбербанку, который очень быстро подхватил нашу идею. И совместно нам с Приморской государственной картинной галереей удалось реализовать этот масштабный проект. Мы впервые так далеко вывезли этот экспонат. И хочется поблагодарить картинную галерею, которая так красиво оформила выставку», - отметил полномочный посол Италии в России Паскуале Террачиано.

Андрей Беднарский, заместитель управляющего Приморским отделением ПАО Сбербанк: «Этот проект - это прежде всего доступность мировых шедевров для жителей Дальнего Востока, возможность прикоснуться к великому искусству. И у слова «прикоснуться» есть второй смысл, на выставке представлена тактильная копия, изготовленная по инициативе Сбербанка для выставки в Приморской картинной галерее».

По инициативе Сбербанка была создана тактильная копия картины для незрячих и слабовидящих по инновационной технологии объёмной многослойной печати. Специалистам удалось преодолеть проблемы ограниченности текстур изображения: на современном тактильном полотне различимы мелкие детали за счет разной глубины, фактуры полимеров, различной толщины рельефа.

Специально для выставки при содействии Всероссийского общества слепых подготовлен аудиогид - с его помощью можно не только осматривать произведение искусства прикосновением пальцев, но и слушать рассказ о ней. Посетители, у которых нет проблем со зрением, смогут надеть специальные непроницаемые очки и благодаря этому лучше понять, как воспринимают искусство люди, лишенные зрения.

«Для нас партнерские отношения со Сбербанком - это не первый опыт. Мы помним выставку «Городской романс», которую вы поддерживали, мы помним замечательный проект " Видеть Невидимое", который дал нашей галерее новое направление инклюзивных программ. А сейчас беспрецедентный случай - это выставка одного шедевра из Галерей Уффици», - рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко.

Выставка «Видеть невидимое» работала в Приморской государственной картинной галерее в 2018-и году и включала в себя тактильные копии картин великих мастеров кисти – Сандро Боттичели, Пабло Пикассо, Поля Гогена, Анри Руссо, Лукаса Кранаха, Жана-Батиста Симеона Шардена. Специально для Владивостока выставку дополнили рельефной репродукцией картины «Русская девушка» кисти Николая Николаевича Харламова, которая после завершения выставки осталась в Приморской картинной галерее."Мадонна делла Лоджиа" в Приморской государственной картинной галерее будет экспонироваться до 6 ноября, а затем отправится в Государственный Эрмитаж.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

Теги: Боттичелли  Сбербанк 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
30 Августа 2019, 08:00
Идем против ветра Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор и сооснователь Группы компаний DNS:
статьи раздела
Loading...
RedTram
Персона
29 Августа 2019, 09:00
Территория здравого смысла Строго дальневосточный бизнес, островки предсказуемости, опора на малых клиентов, а также – компании, с которыми повезло региону, и другие наблюдения от Андрея Гаврилова, основателя компании "Мир Упаковки"
статьи раздела
Регион сегодня
28 Августа 2019, 17:00
Аквапарк, отель, SPA-центр Инвестиционный проект ландшафтно-рекреационного комплекса на острове Русский не уступает лучшим зарубежным образцам
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 12:15
Судоремонт возвращается в Приморье Для Приморского края морской транспорт, судостроение и судоремонт являются приоритетными отраслями, так как все они связаны непосредственно с рыбным комплексом, от успешной работы которого зависят наполнение краевого бюджета и сохранение рабочих мест
статьи раздела
Территория
28 Августа 2019, 10:45
"Обход Хабаровска": Между "Амуром" и "Уссури" Под Хабаровском развернулось строительство суперсовременной автомагистрали
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика