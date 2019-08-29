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Четверг| 12 Сентября, 03:37 |
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"Мадонна делла Лоджиа" вызвала ажиотаж во Владивостоке
Интерес у жителей вызвала выставка картины Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа». В первый же день экспозиции посмотреть на полотно пришли более полутысячи человек. "Мадонна делла Лоджиа" впервые приехала в Россию при поддержке Сбербанка. Шедевр, написанный в 1467 году, постоянно находится в Галереях Уффици во Флоренции и очень редко их покидает.
«Я много слышал о создании единого культурного пространства, но не разу не видел воплощение таких проектов. Я благодарен нашему другу, партнёру Сбербанку, который очень быстро подхватил нашу идею. И совместно нам с Приморской государственной картинной галереей удалось реализовать этот масштабный проект. Мы впервые так далеко вывезли этот экспонат. И хочется поблагодарить картинную галерею, которая так красиво оформила выставку», - отметил полномочный посол Италии в России Паскуале Террачиано.
Андрей Беднарский, заместитель управляющего Приморским отделением ПАО Сбербанк: «Этот проект - это прежде всего доступность мировых шедевров для жителей Дальнего Востока, возможность прикоснуться к великому искусству. И у слова «прикоснуться» есть второй смысл, на выставке представлена тактильная копия, изготовленная по инициативе Сбербанка для выставки в Приморской картинной галерее».
По инициативе Сбербанка была создана тактильная копия картины для незрячих и слабовидящих по инновационной технологии объёмной многослойной печати. Специалистам удалось преодолеть проблемы ограниченности текстур изображения: на современном тактильном полотне различимы мелкие детали за счет разной глубины, фактуры полимеров, различной толщины рельефа.
Специально для выставки при содействии Всероссийского общества слепых подготовлен аудиогид - с его помощью можно не только осматривать произведение искусства прикосновением пальцев, но и слушать рассказ о ней. Посетители, у которых нет проблем со зрением, смогут надеть специальные непроницаемые очки и благодаря этому лучше понять, как воспринимают искусство люди, лишенные зрения.
«Для нас партнерские отношения со Сбербанком - это не первый опыт. Мы помним выставку «Городской романс», которую вы поддерживали, мы помним замечательный проект " Видеть Невидимое", который дал нашей галерее новое направление инклюзивных программ. А сейчас беспрецедентный случай - это выставка одного шедевра из Галерей Уффици», - рассказала директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко.
Выставка «Видеть невидимое» работала в Приморской государственной картинной галерее в 2018-и году и включала в себя тактильные копии картин великих мастеров кисти – Сандро Боттичели, Пабло Пикассо, Поля Гогена, Анри Руссо, Лукаса Кранаха, Жана-Батиста Симеона Шардена. Специально для Владивостока выставку дополнили рельефной репродукцией картины «Русская девушка» кисти Николая Николаевича Харламова, которая после завершения выставки осталась в Приморской картинной галерее."Мадонна делла Лоджиа" в Приморской государственной картинной галерее будет экспонироваться до 6 ноября, а затем отправится в Государственный Эрмитаж.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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