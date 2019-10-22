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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 12 Ноября, 03:44 |
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Горожан просят сообщать о сбросе мусора в неустановленных местах. Нарушителей ждут штрафы
Нарушителей ждут штрафы. Для юридических лиц они достигают 500 тысяч рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
На этой неделе очередной инцидент произошел в районе Сабанеева, 16в. Недобросовестный гражданин выбросил несколько десятков старых, отработанных покрышек на пустырь. Это увидели горожане, однако не успели сфотографировать или снять на видео произошедшие, а также не запомнили госномер автомобиля.
"Жители сообщили нам, что неустановленные лица сгрузили множество шин на пустыре. К сожалению, в связи с тем, что нет сведений о нарушителе, привлечь к ответственности просто некого и убирать очередную свалку придётся за счёт городского бюджета", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела текущего содержания управления дорог и благоустройства Игорь Скубко.
Только за прошедший месяц силами муниципального предприятия "Содержание городских территорий" было собрано и вывезено более 3200 старых автопокрышек, которые недобросовестные граждане выбросили в лесу, на пустырях, прибрежной полосе и других уголках Владивостока.
Чтобы привлечь к административной ответственности нарушителей и оштрафовать их за сброс мусора и автопокрышек в неустановленных местах, необходимо зафиксировать факт правонарушения на фото или видео и направить в мэрию.
Направить обращение можно через интернет-приёмную или любым другим удобным способом – почтой России или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель - оштрафован. Главное, как отмечают специалисты, чтобы был четко различим, например, регистрационный номер автомобиля, с которого выбрасывают мусор.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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