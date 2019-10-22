|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 12 Декабря, 14:05 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Ангел Владивостока" родится в "Артэтаже"
Более 60 больших картин, размером 1*1 метр, художников из России, США, Канады, Великобритании, Хорватии, Беларуси, Македонии, Узбекистана, Казахстана, Украины, Финляндии, Италии, Сингапура, Турции, Кипра, Франции на тему «Ангел-Хранитель» увидят посетители выставки. На открытии зрители смогут поучаствовать в написании общей картины «Ангел Владивостока» и загадать желания, познакомятся с художниками проекта, а также узнают, какие мысли и чувства закладывали авторы и в свои работы.
«В мире много негативных событий, много насилия и военных столкновений. Мы хотим с помощью этого проекта привнести в мир больше добра, душевного тепла и света. У искусства, у живописи эта Сила есть! Мы не привязаны к какой-то конкретной религии. Авторы говорят в своих работах о Любови, Вдохновении, Благодарности и Единстве. За семь лет в проекте примут участие 365 художников со всего мира, получится уникальный арт-объект, своеобразный «Календарь Ангелов», у которого в дальнейшем будет своя активная выставочная деятельность. Сейчас за пять лет «Ангелы Мира» уже включили в экспозицию 275 картин из 23 стран. 77 работ сейчас находятся в Европе, в Праге, остальные выставляются в России. Проведено уже более 200 выставок и презентаций проекта, их посетило более 350 тыс. человек. Постерами с картинами проекта оформлено уже 12 больниц и детских учреждений. В проекте уже есть несколько работ художников из Владивостока, Хабаровска, Кавалерово и Комсомольска-на-Амуре, но большая часть из них сейчас в Европе. Не сомневаемся, что выставка Ангелов будет тепло принята зрителями и подарит им самые добрые эмоции!», - рассказал PR-директор «Ангелов Мира» Олег Ровда.
Из истории проекта: В 1997 году молодая художница Юлия Иванова серьезно заболела и была между жизнью и смертью. Выздоровления ей врачи даже не обещали. Тогда она начала каждый день рисовать Ангела в благодарность за каждый прожитый день, за возможность видеть своего маленького сына. И болезнь удалось победить, она смогла полностью поправиться и продолжает до сих пор рисовать Ангелов для себя и других людей. Проект «Ангелы Мира» – это ее идея!
Открытие состоится 13 декабря в 17.00. Вход свободный. Возрастная категория 0+.
Выставка будет открыта для посетителей до 19 января 2020 г.
Адрес: г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 25. Телефон для справок: 8 (423) 222 06 59.
Режим работы: ср-вс. с 10 до 19 ч.
Подробная информация на сайтe www.365angels.com «График выставок».
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Ctrip предложит жителям Китая туры в Приморье в 2020 году
- "Ангел Владивостока" родится в "Артэтаже"
- Во Владивостоке пройдет новогодний бизнес-прием
- Предпринимателей ДФО приглашают на Новогодний Бал
- Новогодняя и Рождественская ярмарки пройдут в столице Приморья
- Японская компания Pegas-HC LLC построит во Владивостоке "умный" бизнес-центр
- Во Владивостоке на пешеходных переходах устанавливают светофоры Т7
- Приморский мед, папоротник и консервированную свеклу раскупили в Москве
- Дальневосточный морской заповедник продолжает проект "От Даурии до Камчатки"
- В Приморье новый кластер на полуострове Гамова вошел в состав нацпарка "Земля леопарда"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.