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12 Февраля 2020, 16:15 | Регион сегодня |

В Приморье построят первый промышленный парк

Начало строительства на площади в 172 гектара запланировано на 2021 год

Новую меру государственной поддержки для производственных предприятий разрабатывают в Правительстве Приморья. Проект по строительству первого промышленного парка в Большом Камне представили 11 февраля представителям деловых объединений на Совете по развитию малого среднего предпринимательства Приморского края.

Промышленный парк разместится на площади в 172 гектара в пригороде Большого Камня в непосредственной близости от судостроительного комплекса «Звезда». На площади в 17,5 гектара будут построены производственно-складские комплексы и офисные здания для сдачи в аренду. Сейчас завершается подготовительная работа по формированию проекта и оформляются необходимые разрешения. Начало строительства запланировано на 2021 год. Оператором промышленного парка «Большой Камень» выступает АО «Корпорация развития Приморского края».

«Основное преимущество промышленного парка – уже подготовленные участки для размещения производств. Инвесторы смогут получить доступ ко всей необходимой инфраструктуре – дорогам, электричеству, газу и водоснабжению. Поскольку промпарк будет строиться в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства, то оформить помещение или земельный участок можно будет по льготной ставке, существенно ниже рыночной. Рассчитываем, что это позволит локализовать производства в сфере судостроения и рыбной промышленности», – прокомментировал исполнительный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Игорь Трофимов.

По предварительным расчетам, стоимость аренды для резидентов промпарка составит 200 рублей за квадратный метр помещения или 28,5 тысячи рублей за 1 гектар земельного участка.

Резидентами промышленного парка могут стать как представители малого бизнеса, так и крупного. Для них предусмотрена аренда земельных участков под строительство предприятий. Воспользоваться возможностями новой площадки смогут и иностранные компании. Отметим, что резиденты промпарка также смогут пользоваться преференциями и льготами Свободного порта Владивосток.

«Большой Камень неспроста стал базой для размещения промышленного парка. Мировой опыт показывает, что большое предприятие становится магнитом для малого и среднего бизнеса. Именно этого мы ожидаем от ССК “Звезда”. В Приморье должны появиться собственные производители комплектующих, расходных материалов, которые требуются для отделки и оснащения судов. Площадкой для создания таких предприятий и должен стать промышленный парк “Большой Камень”», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков.

Планируется, что полностью проект будет реализован до конца 2023 года. По оценкам, это позволит создать около 600 новых рабочих мест и принесет дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Корпорация развития Приморского края уже начала формировать реестр резидентов промышленного парка. Получить подробную информацию, ознакомиться с земельными участками и условиями, можно у специалистов по телефону: 8 (423) 260-72-64.

Отметим, формирование инфраструктуры для бизнеса – важнейшая часть работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в Приморье. По итогам 2018 года регион поднялся на 21 пункт и занял 55 строчку в Нацрейтинге состояния инвестклимата. Президент Владимир Путин поставил перед регионами Дальнего Востока задачу подняться в ТОП-30 рейтинга к 2030 году. Итоги работы регионов по развитию условий для бизнеса будут подведены на Петербургском международном экономическом форуме 3-6 июня.

К 2024 году в рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Приморье предлагается нарастить оборот субъектов МСП в 1,5 раза – до 1,5 триллиона рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: промышленный парк  малый бизнес  звезда 


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