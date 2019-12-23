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Среда| 12 Февраля, 21:54 |
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В Приморье средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась до общероссийского минимума
Показатель опустился до минимального значения за всю историю наблюдений, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.
В первый месяц зимы приморцы заключили почти 1,5 тыс. ипотечных договоров на 4 млрд рублей, что больше ноябрьских показателей на 20% и 27%. Всего за прошлый год было оформлено 14 тыс. ипотечных договоров, по сравнению с 2018 годом снижение составило 14%. Совокупный объём выдач снизился на 2% до 35,7 млрд рублей.
«Эти показатели лучше статистики рынка ДФО в целом, где количество и объём кредитов снизились чуть значительнее. «Охлаждение» рынка объясняется ростом ипотечных ставок в январе — апреле и ожиданием запуска реализации госпрограммы «Дальневосточная ипотека» в конце года. Именно с ней связаны рекордные показатели рынка ипотечного кредитования Приморья в декабре. В дальнейшем реализация «Дальневосточной ипотеки» будет продолжать оказывать положительное влияние на показатели роста ипотечного кредитования региона», — отметил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.
По итогам 2019 года в Приморье увеличился средневзвешенный срок ипотечного кредитования — с 16 до 18 лет. На фоне снижения процентной ставки это увеличивает доступность ипотечного кредитования для жителей региона, поскольку при прочих равных условиях снижает размер среднемесячного платежа.
Общая задолженность по ипотечным жилищным кредитам в регионе на 1 января 2020 года превысила 85 млрд рублей, увеличившись за год на 20%. Платёжная дисциплина приморцев улучшилась: уровень просроченной задолженности снизился с 0,8% до 0,7%.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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