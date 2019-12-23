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К праздничному столу: Фестиваль "Сделано в Приморье" вновь состоится

Накануне праздников и длинных выходных жители и гости Владивостока смогут купить продукцию местных производителей по доступным ценам

С 22 февраля по 9 марта местные производители смогут представить свою продукцию жителям и гостям края на пешеходной площади между улицами Адмирала Фокина и Семеновская (бывшее кольцо троллейбуса)

Предпринимателей приглашают представить свою продукцию на втором фестивале "Сделано в Приморье". Подать заявку для бесплатного участия в фестивале предприниматели могут до 17 февраля в центр «Мой бизнес».

На площади Фокина в течение двух недель жителей и гостей края будут ждать развлекательная программа, горячие русские блины и конкурсы. Все желающие смогут купить свежую и вкусную продукцию приморских производителей.

Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в фестивале приморских производителей пищевой продукции, которые смогут представить молочные продукты и сыры, мед, дикоросы, выпечку, кондитерские изделия, морепродукты, мясные полуфабрикаты и овощи, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.

Участие для предпринимателей – бесплатное. Организаторы предоставят торговое место, обеспечат подключение к электричеству и охрану. Участники же, в свою очередь, должны подготовить товар для дегустации и продажи

«Мы хотим, чтобы все гости фестиваля смогли купить лучшие товары, которыми славится и гордится Приморский край. Для небольших предприятий – это отличная возможность представить свою продукцию жителям и гостям Владивостока, туристам, рассказать о себе», – рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Участие для предпринимателей – бесплатное. Организаторы предоставят торговое место, обеспечат подключение к электричеству и охрану. Участники же, в свою очередь, должны подготовить товар для дегустации и продажи. Дегустации будут проходить два раза в день – с 12.00 до 14.00 и с 17.00 до 19.00.

Для бесплатного участия в фестивале предпринимателям необходимо до 17 февраля направить заявку в краевой центр «Мой бизнес» на [email protected] Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Напомним, что зимний фестиваль «Сделано в Приморье» посетили более 15 тысяч человек, значительная часть которых – туристы, в том числе иностранные. Экологически чистые продукты питания и сувениры представили более 20 местных компаний. Была продана без малого тонна меда, более 500 килограммов рыбы.

Сегодня в Приморье реализуется национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. Его цели: к 2024 году нарастить в крае оборот субъектов МСП в 1,5 раза – до 1,5 триллиона рублей, увеличить число приморцев, занятых в малом и среднем бизнесе, – с 270 тысяч до 340 тысяч человек.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: товаропроизводители  фестиваль  Министерство экономического развития Приморского края  нацрейтинг  Нацпроекты 


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