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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Создание нефтегазового кластера обсудят в Приморье
Двухдневное мероприятие стартовало в ДВФУ 10 июля, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Восточный нефтегазовый форум успел зарекомендовать себя в качестве эффективной площадки для диалога представителей крупнейших нефтегазовых компаний региона и представителей государственной власти. Реализация нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке происходит в довольно сложных климатических условиях, при этом каждый из них имеет довольно высокую инновационную составляющую.
В развитии нефтегазовой отрасли важную роль играет поддержка властей регионов, подчеркнула Вера Щербина. Она обратилась к участникам форума с приветственным словом от лица Губернатора Олега Кожемяко.
"Нефтегазовая отрасль – одна из движущих сил развития экономики страны. Решение стратегических вопросов, повышение инвестиционной привлекательности региона, внедрение новых способов добычи и переработки способствует увеличению качества итогового продукта. При содействии руководства компаний и помощи государственной власти мы сможем создать мощную кластерную нефтегазовую структуру. Этот кластер должен помочь аккумулировать интеллектуальный потенциал региона и сделать иннновационно-технологический рывок", – отметила она.
На площадке форума выступят представители ведущих нефтегазовых компаний регионов Дальнего Востока и эксперты, среди них: вице-президент "Газпромбанка" Олег Мельников, руководитель направления нефтегазохимии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Анастасия Набатчикова. Генеральный директор "Приморского газа" Олег Горкавцев расскажет о разработке программы строительства сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на Дальнем Востоке. Тему подготовки кадров для работы в нефтегазовой сфере поднимут представители Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Заместитель гендиректора по гражданскому судостроению АО "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" представит судостроительные проекты ССК "Звезда".
Отметим, 4-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области.
По материалам "Приморской газеты"
Фото Романа Павловского
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