|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 12 Июля, 17:17 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Некрасовском путепроводе во Владивостоке решили сэкономить время и деньги
Ремонт главной городской магистрали – Некрасовского путепровода, который ранее планировался в два этапа за два года, будет проведен комплексно за один строительный сезон в следующем 2020 году. В этом году на мостовом сооружении выполнят только восстановительный ремонт локальных участков, что не повлечёт ограничения движения автотранспорта, сообщили в управлении дорог и благоустройства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Такое решение принято в администрации Владивостока – в целях оптимизации денежных расходов, производственных процессов, а также времени, затраченного на ремонт. Высвободившиеся в этом году средства будут уже в ближайшие время направлены на ремонт городских улиц, которые особо нуждаются в ремонте.
Проезд через железнодорожный переезд в районе улицы Нефтеветка, как и планировалось ранее, будет открыт на время ремонта путепровода в следующем году.
Напомним, в этом году было запланировано проведение первого этапа ремонта Некрасовского путепровода - полная замена асфальта на проезжей части, а в следующем – ремонт тротуаров, разделительной полосы и барьерного ограждения. В целях оптимизации процесса, а также на основе мнения жителей и расчетов специалистов, принято решение делать объект комплексно и за один строительный сезон – 2020 год.
«Все средства, которые планировали в этом году потратить на новый асфальт на путепроводе, будут перераспределены и потрачены на восстановление наиболее поврежденных участков улиц города в каждом из районов. Список первоочередных задач уже составлен», - подчеркнул руководитель городского управления, отвечающего за ремонт дорог, Сергей Макаров.
На следующей неделе специалисты представят окончательный перечень улиц, на которых в ближайшее время будет проведены восстановительные работы на сэкономленные средства.
Фото из архива
- В Приморском крае самбисты сошлись в пиджаках и галстуках
- Во Владивостоке угостят праздничной ухой более 2000 человек
- ВТБ предоставил льготное финансирование камчатскому рыбопереработчику
- На Некрасовском путепроводе во Владивостоке решили сэкономить время и деньги
- Создание нефтегазового кластера обсудят в Приморье
- Еще 23 пляжа в Приморье разрешены для купания
- Столицу Приморья и китайский город Сиань впервые связал регулярный авиарейс
- Крупнейшая продовольственная ярмарка Приморья будет работать все выходные июля
- Фестиваль экологически чистого творчества пройдет в Приморье
- ДВФУ, НИПИГАЗ и СИБУР откроют магистерскую программу обучения во Владивостоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.