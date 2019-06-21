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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 12 Июля, 18:12 |
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Во Владивостоке угостят праздничной ухой более 2000 человек
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню рыбака, пройдут в столице Дальнего Востока в воскресенье, 14 июля, с 13.00 до 20.00. На спортивной набережной в этот день можно будет встретиться с Нептуном, попробовать уху и спеть песню «Рыба моей мечты», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как отметили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, День рыбака в Приморье – один из самых любимых праздников. В этом году жителей и гостей края, как и всегда, ждет насыщенная развлекательная программа – запланированы тематические интерактивные площадки, концерт с участием творческих коллективов.
«Во Владивостоке гостям праздника на набережной планируют раздать более 2 тысяч порций горячей ухи и чая из полевых кухонь. В этот день также можно будет принять участие в играх “Морской бой”, “Мегатвистер” и “Рыбацкая шхуна”, в различных конкурсах. Украшением мероприятия станет появление Нептуна со свитой. Морской бог “посвятит” всех собравшихся в рыбаки», – поделились в ведомстве сценарием праздника.
На протяжении всего Дня рыбака в дальневосточной столице будут выступать лучшие творческие коллективы края, а также группы «Бриолин» и «Ураган», которые споют вместе с приморцами.
День рыбака – это праздник работников рыбохозяйственного комплекса, рыбоохраны, рыбоводческих предприятий, ученых-ихтиологов. Тех, кто ждет рыбаков из рейса, провожает их в море. А также миллионов людей, для которых рыбалка – увлекательное хобби, спортивный азарт, приятное проведение досуга или способ единения с природой.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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