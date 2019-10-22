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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 13 Ноября, 09:33 |
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Рыба по доступным ценам – в супермаркетах Приморья
Специалисты краевого департамента лицензирования и торговли провели очередной мониторинг цен на рыбу в магазинах и на популярных рынках Владивостока. Так, горбушу выгоднее всего покупать в рамках программы «Приморская рыба» по 118 рублей за килограмм.
«Средняя цена на камбалу на рынках – 200 рублей за килограмм, в “Реми” она стоит 89 рублей, во “Фреш 25” – 95 рублей. Самая доступная цена на навагу – на Некрасовском рынке, где она продается от 110 рублей. В магазинах ее можно приобрести дешевле – в “Самбери” и “Фреш 25” за 79 рублей, в “Реми” килограмм наваги стоит 90 рублей», – отметили они.
Кальмар также выгоднее покупать в супермаркетах. «Фреш 25» и «Самбери» реализуют его по 140 рублей за килограмм, «Реми» – по 147 рублей. На рынках цена кальмара варьируется от 180 до 370 рублей за килограмм, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Напомним, программа «Приморская рыба» реализуется в крае с 2018 года по инициативе Губернатора Олега Кожемяко. С начала ее действия реализовано 2,8 тысячи тонн рыбной продукции по социальным ценам.
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