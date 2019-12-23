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Понедельник| 13 Января, 11:45 |
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Более 600 нарушений миграционного законодательства выявлено в Приморье
Сумма штрафов составила 3,7 миллиона рублей, 25 иностранцев принудительно выдворены за пределы Российской Федерации.
Серия межведомственных рейдов под названием «Нелегал» прошла по всему краю. В ходе операции полицейские проверили более 2,5 тысяч объектов пребывания и проживания иностранцев, в том числе в сфере строительства, торговли, транспорта, в жилом секторе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
«Выявлено 672 нарушения миграционного законодательства, вынесено 72 постановления о наложении штрафа с административным выдворением за пределы России. В отношении 25 иностранных граждан вынесены постановления с принудительным административным выдворением за пределы страны», – пояснили в УМВД России по Приморскому краю.
В результате проверок мест пребывания и проживания иностранных граждан полиция выявила 388 нарушений правил въезда, выезда и пребывания на территории России, а также 284 нарушения установленного порядка осуществления трудовой деятельности. В дежурные части территориальных отделов полиции доставлены 14 иностранных граждан по подозрению в совершении преступлений.
Параллельно сотрудники подразделений миграции и Госавтоинспекции проверили 1775 единиц пассажирского автотранспорта под управлением иностранцев. В результате выявлено 16 административных нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Все правонарушители привлечены к установленной российским законодательством ответственности.
Как отметили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, цель данных мероприятий – обеспечение миграционной стабильности и безопасности на территории Приморья.
«Такие операции проводятся регулярно и будут продолжены. Они позволяют выявлять и пресекать нарушения миграционного законодательства, раскрывать совершенные преступления», – добавили специалисты.
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