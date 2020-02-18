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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Марта, 04:00 |
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Сбербанк выдал более 20 тысяч карт "Приморец"
Держателей карт привлекают скидки партнёров проекта и бонусная программа Сбербанка.
Проект «Карта «Приморец», реализованный в регионе по инициативе губернатора Олега Кожемяко, набирает обороты. К проекту уже присоединились 14 партнеров по всему краю, среди которых продуктовые супермаркеты, зоомагазин, аптека, кинотеатр, медицинские клиники и фитнес-клубы. Бизнес-партнёры проекта предоставляют скидки держателям социальных карт на определённый перечень товаров и услуг.
«Все мы сейчас покупаем необходимые товары, продукты, ездим на транспорте, и, при регулярном использовании карты, получается значительная экономия», - поделился держатель карты «Приморец», председатель Приморского Краевого Совета ветеранов войн, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович.
Председатель Совета ветеранов отметил, что пожилых людей заинтересовала и бонусная программа Сбербанка, они активно в неё включаются. За покупки держателям карт «Приморец» возвращаются бонусы СПАСИБО: 0,5% от Сбербанка и до 20% от партнёров банка. Потратить бонусы можно в магазинах-партнёрах Сбербанка – это такие крупные сети как Kari, Посуда Центр, Спортмастер, Эльдорадо, Apteka.RU и др.
Годовое обслуживание карты «Приморец» от Сбербанка – бесплатно. Ежеквартально при поступлении пенсии или других социальных зачислений начисляется 3,5% на остаток по карте. Для держателей социальной карты предусмотрен льготный мобильный банк – 30 рублей в месяц вместо 60 рублей.
Оформить карту можно в любом офисе Сбербанка, для этого необходимо предъявить паспорт, СНИЛС или документ, подтверждающий льготный статус гражданина. Социальные карты «Приморец» доступны всем льготным категориям граждан, в том числе пенсионерам, людям с инвалидностью, ветеранам, пострадавшим в следствии атомной катастрофы на Чернобыльской АЭС (с полным списком категорий граждан, имеющим возможность получить социальную карту, можно ознакомиться на сайте администрации Приморского края).
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