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13 Августа 2019, 14:34 | Регион сегодня

Приморье стало лидером в ДФО по количеству индивидуальных инвестиций

По информации на конец июня 2019 года, жители Приморья открыли почти 11 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)

Это более четверти всех счетов, открытых в макрорегионе: в общей сложности дальневосточники открыли 47 тыс. ИИС.

Количество индивидуальных инвесторов в Приморье стремительно растёт. На конец июня 2018 года в крае было открыто всего порядка 4 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов, за год их количество выросло почти в три раза.

Увеличилось и соотношение количества открытых ИИС к населению Приморского края. В 2018 году в регионе проживало более 1 млн 923 тыс. человек, и было открыто 3,8 тыс. счетов. По данным на июнь 2019 года, население Приморья составило чуть более 1 млн 913 тыс. человек, а счетов открыто уже порядка 10,9 тыс. Таким образом, соотношение числа ИИС к населению за год выросло с 0,20% до 0,57%.

«Механизм индивидуальных инвестиционных счетов в России работает с 2015 года. За это время приморцы оценили преимущества финансового инструмента и стали активнее выходить на фондовый рынок, – отметил руководитель Аппарата Дальневосточного главного управления Банка России Николай Рыбаков. – Большим плюсом является то, что зайти на биржу индивидуальный инвестор может с любой суммы».

Всего за последние годы физические лица открыли около миллиона индивидуальных инвестиционных счетов. Эти средства инвестированы в различные биржевые инструменты, такие как акции, государственные и корпоративные облигации.

Напомним, что помимо получаемого в результате инвестиций финансового результата, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц. Это вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. рублей (возврат до 52 тыс. рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: инвестиции  Приморский край  ДФО 


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