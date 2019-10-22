|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 13 Ноября, 09:33 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Международный аэропорт Хабаровска выступил меценатом уникальной экспедиции по следам адмирала Невельского
Международный аэропорт Хабаровск имени адмирала Невельского выступил генеральным партнером уникального проекта «SUP экспедиция по следам адмирала Невельского».
О необыкновенных приключениях и неизвестных страницах из наследния великого русского мореплавателя рассказал журналистам в Хабаровске автор и участник тревел-пати, член Русского географического общества Максимом Харченко.
Экспедиции стартовала 22 мая в приморском поселке Усть-Соболевка, прошла вдоль побережья Хабаровского края до посёлка Лазарев и завершилась 1 августа успешным штурмом пролива Невельского и финишем на мысе Погиби острова Сахалин.
Общая длина маршрута «SUP экспедиции по следам адмирала Невельского» составила почти 1000 километров, 72 дня в пути. Участники преодолели десятки километров скальных бастионов, боролись с непогодой, волнами и морскими течениями.
Отважные путешственники покорили самый коварный и опасный мыс Хабаровского края – мыс Сюркум, вдающийся глубоко в море, посетили «Сизиманский каменный лес» – палеонтологический памятник природы, лес окаменелых деревьев, возраст которых составляет миллионы лет.
Фотоотчет об экспедиции украсит холлы международного аэропорта имени Невельского в Хабаровске.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Хабаровске пройдет бизнес-форум для самозанятых
- Международный аэропорт Хабаровска выступил меценатом уникальной экспедиции по следам адмирала Невельского
- Торговые сети Владивостока снижают цены
- Рыба по доступным ценам – в супермаркетах Приморья
- Еще одна туристическая база строится в Приморье рядом с живописным морским побережьем
- Приморье вошло в ТОП-15 регионов с привлекательными турмаршрутами
- Горожан просят сообщать о сбросе мусора в неустановленных местах. Нарушителей ждут штрафы
- Названы даты проведения Восточного экономического форума в 2020 году
- В Приморье план по выявлению нелегального бизнеса выполнен на 133%
- В Приморье начали делать легкооткрываемую крышку
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.