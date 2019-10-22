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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Ноября, 09:45 |
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Самими добрыми коллективами в Приморье признаны компании розничной торговли
Сегодня, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru решили выяснить, как часто компании Приморского края предлагают кандидатам дополнительные «бонусы» в виде хорошего, доброго и дружного коллектива.
С 2014 года количество предложений о работе с упоминанием доброго, дружного, душевного и/или хорошего коллектива в текстах вакансий в Приморском крае в 2019 году выросло в 1,8 раза. «Интересно, что количество подобных предложений растет с каждым годом. Это говорит о том, что компании видят, что этот фактор, коллектив, сегодня очень важен для многих соискателей», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО.
Интересно, что хорошим коллективом чаще могут похвастать компании из отраслей розничной торговли (17% от всех вакансий, открытых в Приморском крае с января по ноябрь 2019 года, в тексте которых встречается упоминание о добром, дружном, душевном и/или хорошем коллективе), финансового сектора (11%), непищевых товаров народного потребления (9%), Пятерку лидеров с «командой мечты» замыкают работодатели, специализирующиеся на логистике, перевозках и продуктах питания (по 8%), и ИТ, интернет (7%). Большая часть подобных предложений о работе ориентирована на специалистов в области продаж (34%), сотрудников банка (14%), представителей в сферах транспорта (13%), бухгалтерии (12%), административного персонала и начинающих специалистов, и студентов (по 9%).
Еще один любопытный факт – уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях, в которых есть упоминания о хорошем коллективе, ниже среднерыночного в Приморском крае – 49 800 руб. против 53 500 руб. соответственно.
Исследование проводилось 7 – 11 ноября 2019г.
Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 42 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 616 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.
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