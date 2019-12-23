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76 приморцев поборются за выход в финал национального конкурса "Лидеры России"

Первый региональный полуфинал национального конкурса "Лидеры России" состоится 15-16 января в Приморье

Мероприятие развернется в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Примечательно, что Приморье – один из ведущих регионов страны по количеству участников конкурса. В предстоящем этапе соревнований за победу поборются 76 молодых и перспективных управленцев из края.  Всего приглашение на полуфинал получили 330 жителей Дальнего Востока. 71 из них представляют Хабаровский край, 42 – Республику Саха (Якутия), 39 – Бурятию, 30 – Амурскую область, 23 – Забайкальский край, 9 – Магаданскую область, 2 – Еврейскую автономную область.

14 января состоится повторное компьютерное тестирование, на котором участники должны будут подтвердить результаты онлайн-этапа. Если конкурсант не сможет пройти ретест, то он не будет допущен к дальнейшим очным испытаниям, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.

В течение двух основных дней полуфинала – 15 и 16 января — претендентам на победу предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 16 января будут подведены итоги и определены финалисты от Дальнего Востока, которых пригласят на суперфинал конкурса «Лидеры России» в Сочи.

«Главная цель федерального конкурса “Лидеры России” – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Приморье из года в год показывает довольно высокие результаты по итогам участия в соревнованиях. Так, в полуфинал проекта в 2017 и 2018 годах выходили более 170 участников, а финалистами становились 22 человека. Победу в конкурсе за время его проведения одержали три представителя края», – подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Напомним, запуск третьего по счету конкурса поддержал Президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Ранее он высоко оценил флагманский проект, который является не только мощным социальным лифтом, но дает возможность для саморазвития жителей страны.

По словам Губернатора Приморья Олега Кожемяко, конкурс «Лидеры России» – отличная возможность для управленцев нового поколения проявить себя, поработать в команде профессионалов и перенять ценнейший опыт наставников – топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

«Уверен, в Приморском крае есть по-настоящему талантливые, амбициозные и интересные менеджеры, готовые бросить вызов тысячам соотечественников и стать частью команды сильнейших лидеров», – сказал он.

Отметим, за два года проведения конкурса количество участников превысило 426 тысяч человек, а назначения на высокие позиции получили более 150 победителей и призеров «Лидеров России»: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

 Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: проектное управление  Кадры для экономики  Агентство проектного управления Приморского края  Лидеры России 


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