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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 15 Января, 01:56 |
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Бизнесменам Приморья предлагают приобрести муниципальное имущество
Министерство имущественных и земельных отношений Приморья проводит аукцион по продаже права аренды на объекты нежилого фонда и по приватизации муниципального имущества в районах края.
Принять участие в открытых торгах могут представители малого и среднего бизнеса. Для этого необходимо до 20 января подать заявку на электронной площадке.
По словам специалистов ведомства, на торги выставлены восемь лотов – это нежилые здания и помещения на земельных участках в Арсеньеве, Лесозаводске, Партизанске, Анучинском и Хорольском районах, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.
«Все они могут быть приватизированы представителями бизнеса после победы в аукционе. К участию допускаются любые физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие поступление задатка установленного размера в порядке и сроки, указанные в информационном сообщении о проведении продажи имущества», – сообщили в министерстве.
Чтобы принять участие в процедуре, претендентам необходимо пройти регистрацию в соответствии с регламентом электронной площадки не позднее 16.00 20 января по московскому времени.
Ознакомиться с дополнительной информацией о выставленном на торги имуществе можно на странице Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края или на сайте электронной площадки.
Напомним, в настоящее время в Приморье проводится масштабная инвентаризация краевого имущества. На всей территории региона продолжают выявлять краевые здания и участки, не использующиеся по назначению. По мнению первого вице-губернатора региона Веры Щербина, важно, чтобы объекты, которые еще могут полноценно функционировать, но не требуются для реализации государственных функций, использовали жители края.
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