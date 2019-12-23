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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Февраля, 17:46 |
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Повышенная готовность: Оперативные службы Приморья ждут непогоду
В связи со смещением активного циклона над акваторией Японского моря 16-17 февраля в Приморье ожидается значительное ухудшение погодных условий. Службы жизнеобеспечения приведены в повышенную готовность, жителей и гостей края просят воздержаться от поездок.
По информации Примгидромета, на большей территории Приморья пройдет снег с общим количеством от 5 до 20 миллиметра. Днем 16 февраля, ночью и днем 17 февраля в южной половине края местами ожидается сильный снег с количеством от 6 до 16 миллиметров за 12 часов и менее.
«На дорогах ожидается гололедица, снежный накат. Местами в континентальной части края и на побережье – метель при ветре от 18 до 23 метров в секунду, во Владивостоке, Амурском и Уссурийском заливах порывами до 27 метров в секунду», – уточнили в министерстве по делам ГО и ЧС Приморья.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона на время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку, а автомобилистам – соблюдать осторожность на дорогах и не мешать работе снегоуборочной техники.
В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 112.
Фото – Правительство Приморского края
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