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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 14 Апреля, 15:46 |
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Голосование в финале Бизнес-Премии Приморского края продлится до 30 апреля
Теперь экспертам и участникам онлайн-голосования, которое продлится до 30 апреля, предстоит определить лучших из лучших в каждой номинации. Итоги конкурса будут подведены 12 мая.
«Несмотря на нынешние сложные реалии, полуфинальный этап Бизнес-Премии выдался очень жарким – ряд финалистов только в ходе открытого голосования обошел других претендентов. Приятный факт – среди участников финала не только уже известные компании и менеджеры, но и представители «новой волны», получившие свой шанс в рамках новой политики государства на Дальнем Востоке», - отметили в Оргкомитете.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и учитывая опасность проведения массовых мероприятий и прямой запрет на их организацию, награждение победителей пройдет в заочной форме. На страницах газеты «Золотой Рог», журнала «Дальневосточный капитал», Интернет-ресурсах DV-RATING.RU, ZRPRESS.RU, DVKAPITAL.RU будут опубликованы материалы о каждой компании, вышедшей в финал голосования.
Официальным Партнером XVI Бизнес-Премии Приморского края выступил Банк «Приморье», который и в кризисное время демонстрирует солидарность со своими клиентами и готовность поддержать их в непростое время.
Генеральным спонсором XVI Бизнес-Премии Приморского края является АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики». Весомую поддержку конкурсу оказывает Центр «Мой бизнес», задачи которого в нынешних реалиях еще больше усложняются.
Всю актуальную информацию о Бизнес-Премии читайте на сайте премии DV-rating.ru
Журнал "Дальневосточный капитал"
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