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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Мая, 12:12 |
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По числу заболевших коронавирусом Приморье обогнало Хабаровский край
По данным на утро 14 мая, в Хабаровском крае 1023 инфицированных вирусом COVID-19, 421 больных выздоровели, семь умерли
На лечении сейчас находятся 595 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса. В Хабаровском крае прирост количества заболевших за неделю, с 6 по 12 мая, в среднем по дням составляет менее 5%. Динамика удвоения числа инфицированных за этот период – раз в семь дней, на предыдущей неделе было раз в 6 дней.
Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько выступил перед депутатами Заксобрания региона, на котором рассказал о текущей ситуации с коронавирусом. По его словам, в регионе действуют пять лабораторий по тестированию к-вируса. Они выполняют порядка 750 исследований в сутки, нарастающим итогом протестировано 27 тысяч человек.
В регионе подготовлено 676 койко-мест для заболевших коронавирусом, 559 обеспечены кислородом, создан запас из 90 аппаратов ИВЛ.
Режим самоизоляции граждан старше 65 лет и масочный режим продлен в Хабаровском крае до 1 июня.
В Приморском крае коронавирус подтвержден у 1057 человек. Распределение заболевших по территориям: Владивосток – 608 человек, Находка – 252 человека, Уссурийск – 47, Артем – 35, Михайловский район и Партизанск – по 17, Арсеньев – 12, Дальнереченск и Шкотовский район – по 10, Надеждинский район – восемь, Хасанский район – семь, Партизанский район – шесть, Анучинский округ – пять, Лесозаводск и Хорольский округ – по четыре, Большой Камень, Кировский, Пожарский районы – по три, Черниговский район – два, Дальнегорск, Октябрьский, Ханкайский и Лазовский округа – по одному.
Специалисты подчеркнули, что в последнее время заметно увеличилось число детей с коронавирусной инфекцией.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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