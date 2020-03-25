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14 Мая 2020, 11:59 | Регион сегодня
На станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги достигнут рекорд выгрузки
Новый рекорд суточной выгрузки установлен на припортовой станции Находка-Восточная ДВЖД
11 мая на станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороге достигнут максимальный объем выгрузки – 2095 вагонов, что выше среднесуточного майского плана на 545 вагонов и эквивалентно прочти 30 грузовым поездам в сутки.
Прежний рекорд был установлен 23 марта 2020 года: тогда выгрузка по станции составила 2001 вагон.
Рост объемов выгрузки на Дальневосточной железной дороге обусловлен слаженными действиями всех участников перевозочного процесса.
Со стороны грузополучателей максимальная выгрузка была обеспечена за счет готовности к приему груза складских площадей и причалов портов, запуска на полную мощность выгрузочных механизмов и техники при своевременном подводе судов торгового флота.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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