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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 15 Мая, 18:28 |
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Сбербанк продлевает срок действия карт с ограничением услуг
Сбербанк сообщает, что с 13 мая по картам, срок действия которых истек в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка. Остальные операции по таким картам недоступны.
Также, как и ранее, клиентам будет доступен сервис активации перевыпущенной дебетовой карты в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Для того, чтобы активировать свою карту нужно выбрать в меню Сбербанк Онлайн требующую активации карту, затем пункт «Активировать карту» и следовать дальнейшим инструкциям.
После активации перевыпущенной карты, все операции по ней станут доступны, при этом карта с истекшим сроком действия работать не будет. Забрать новую карту в офисе банка клиент может позже - Сбербанк увеличил срок хранения карт до 4-х мес. с момента ее доставки в офис, чтобы у клиента было больше времени на получение пластика.
Игорь Ковалев, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:
«Мы решили продлить срок действия карт для клиентов, кто не воспользовался сервисом digital-активации перевыпущенной карты. Для тех клиентов, кому непривычно пользоваться онлайн сервисами, мы сохранили возможность использования карты без необходимости совершения дополнительных действий. Нам важно, чтобы всем категориям клиентов было максимально комфортно использовать карту без необходимости посещения офисов банка».
Журнал "Дальневосточный капитал"
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