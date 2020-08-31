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14 Сентября 2020, 10:08 | Регион сегодня |
Вирус никуда не ушел
Детей и взрослых просят соблюдать меры безопасности и зовут на сезонную вакцинацию
В Приморье специалисты Роспотребнадзора и министерства здравоохранения правительства края фиксируют всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в нескольких муниципалитетах.
Так, на начало августа, по информации регионального оперативного штаба, основные территории, где зафиксирован рост числа заболевших, - Партизанский, Хасанский районы, Октябрьский округ и Уссурийск. Олег КОЖЕМЯКО акцентировал внимание глав городов районов, в которых зафиксирован рост заболевших, на необходимость выявления причин вспышек и их локализации. Губернатор также поручил усилить контроль за работой торговых объектов.
Коллективный иммунитет
На брифинге 6 августа заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана МОРОЗОВА сообщила, что за последние семь дней прирост заболеваемости составил более 1% и о стабилизации ситуации на территории Приморья говорить пока еще рано. Специалисты управления склоняются к тому, что стабилизация обстановки станет возможной после того, как большая часть приморцев получит иммунитет к инфекции.
Эксперты из разных стран расценивают возникновение коллективного иммунитета без вакцинации как относительно быстрый выход из пандемии коронавируса. Под коллективным иммунитетом понимается определенное состояние популяции и условий ее существования, при котором появление в ней, к примеру, источника инфекции не ведет к взрывному росту количества заразившихся. Общий иммунитет появляется, когда существенная доля населения становится иммунной: переболевшей или привитой. В этом случае прерывается цепочка заражений - от носителя вируса к здоровому человеку.
Доказательная медицина и представители власти в разных странах признают коллективный иммунитет, но подчеркивают, что большое значение в его формировании играют прививки. Это хорошо заметно на примере всеобщей вакцинации от гриппа.
Сочетанные инфекции
Именно вакцина от гриппа, по мнению министра здравоохранения Приморья Анны ХУДЧЕНКО, поможет минимизировать риски тяжелой формы COVID-19, поскольку в регионе в этом году и без того сложная эпидемическая обстановка может ухудшиться. Это связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, которые традиционно приходят с наступлением осени. Более того, растет вероятность встретить жителям края сочетанные формы инфекции - привычные штаммы и коронавирус; это может спровоцировать серьезные осложнения протекания болезни.
«В этом году эпидемиологическая ситуация ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться сочетанные формы инфекции - коронавируса с ОРВИ или гриппом. Уже сейчас есть данные, что такое сочетание заболеваний отяжеляет течение COVID-19. В зону риска попадают даже те группы, которые сейчас считаются достаточно спокойными», - отмечает зампред правительства.
Предотвратить сочетание заболеваний поможет простая сезонная прививка от гриппа. Специалисты профильного ведомства рекомендуют не пренебрегать этим способом защиты от инфекции, поскольку в этом году ожидается циркуляция вирусов гриппа других штаммов, отличных от тех, которые были в предыдущие три года.
Глава регионального министерства здравоохранения Анастасия ХУДЧЕНКО отметила, что нужно будет привить до 60% населения. «Заболеваемость коронавирусом в регионе не падает, к сожалению, а через 1,5 месяца к нему присоединятся еще и сезонные заболевания. Времени для передышки у медиков нет», - обозначила министр.
«Поэтому в этом году очень важно сделать прививку. Это касается и детского, и взрослого населения», - подчеркивает Анастасия Худченко.
Для того чтобы минимизировать контакты желающих привиться в медучреждениях, минздрав Приморья разрабатывает ряд механизмов.
Один из них - вакцинация организованных коллективов на рабочих местах. «Чтобы не создавать скопление людей в медицинских организациях, мы планируем выезжать сформированными мобильными прививочными бригадами на предприятия по заранее согласованным графикам», - отметила министр.
Кроме того, в крупных городах, таких как Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск, рассматривается возможность вакцинации граждан в местах отдыха с использованием мобильных бригад.
Вакцина уже готова
Кроме того, надежды возлагаются на новую вакцину, которая была официально зарегистрирована в России 11 августа. На подходе и другие вакцины от коронавируса. «После ее внедрения в массы можно будет делать благоприятный прогноз», - обозначила представитель приморского Роспотребнадзора.
О такой перспективе уже можно говорить с определенной долей оптимизма, поскольку министр здравоохранения Михаил МУРАШКО заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По его словам, массовую вакцинацию планируется проводить с октября. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.
Досье «Дальневосточного капитала»: Эффективность первой российской вакцины от коронавируса подтверждена. После окончательных тестов у добровольцев, на которых испытывали препарат, предложенный Центром Гамалеи совместно с Минобороны, подтверждено: антитела к COVID-19 сформировались у всех, кто получил вакцину. В Новосибирске продолжается наблюдение за еще одной группой добровольцев, которым была введена вакцина, разработанная специалистами центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Вектор» начал испытания 27 июля. В основе формулы не генетический материал, а синтетический аналог элементов вируса. Ее собираются запустить в производство уже в октябре-ноябре. Клинические испытания планируется завершить в сентябре, затем предстоит получить государственную регистрацию. Всего в стране над созданием вакцины от коронавируса сейчас работают 17 научных институтов.
Работа ускорилась
Тем временем все краевое здравоохранение мобилизовалось для того, чтобы максимально быстро выявлять коронавирусную инфекцию, обеспечивать население качественным и своевременным лечением инфекции.
Поскольку в Приморье появились зарегистрированные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать антитела к коронавирусу, работа, направленная на выявление зараженных COVID-19, изменилась. Теперь приморские пациенты быстрее получают результаты лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции, сообщила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.
По словам министра, до июня текущего года единственным официально зарегистрированным и доступным для края способом выявления COVID-19 считалась ПЦР-диагностика - сложный метод исследования, требующий наличия лаборатории со специальным высокотехнологичным оборудованием. В связи с этим краевые учреждения здравоохранения и Роспотребнадзора делили поступающую нагрузку. Первые работали с биоматериалами медработников, которые обязаны обследоваться раз в 7 дней, а также тех граждан, которые прибыли в Приморье из других регионов России и других государств. Вторые - с пациентами с подозрением на коронавирус, теми, кто уже заразился инфекцией, находящимися на стадии выздоровления.
Для врачей очень важно получать результаты ПЦР быстро. Во-первых, нужно оперативно ставить диагнозы тем, у кого есть подозрение на коронавирус, чтобы понимать, с чем они имеют дело - COVID-19 или обычной бактериальной пневмонией. От этого зависит характер дальнейшего лечения. Во-вторых, нужно своевременно выписывать выздоровевших.
«С ростом количества заразившихся выросла нагрузка на лаборатории. Сейчас они работают в две смены, без выходных, но даже с таким подходом время ожидания результатов исследования продолжало постоянно увеличиваться», - отметила Анастасия Худченко.
«Максимальное количество пациентов - медработников, тех, кто контактировал с заразившимися, тех, у кого выявлено подозрение на заболевание - мы смотрим сейчас при помощи тест-систем. Ранее такое решение было согласовано с Роспотребнадзором. Если у пациента обнаруживают антитела к коронавирусу, пациента направляют уже на ПЦР. Это позволяет ускорить процесс и разгрузить лаборатории. Всю текущую неделю мы работаем в новом формате. Надеюсь, к концу следующей удастся ускориться настолько, чтобы все пациенты получали результаты обследования на COVID-19 в нормативные три дня», - подчеркнула Анастасия Худченко.
Лечение от коронавирусной инфекции длится, в среднем, от 2 до 3 недель, заметила министр. При этом с тяжелыми формами заболевания врачи работают намного дольше - около полутора месяцев. Коечный фонд, норматив для которого в Приморье изначально составлял 948 коек, сейчас вырос до 1600. Кроме того, для решения стоящих перед краевым здравоохранением задач создан кадровый резерв медработников. Соответствующее обучение прошли уже около 12 000 сотрудников сферы здравоохранения. 250 из них уже привлекли на работу в ковидные госпитали.
«Мы давно не были в зоне распространения эпидемического инфекционного заболевания. Это вызов для всего общества в целом и медицины в частности. Выросли поколения врачей, которые надевали костюм высокой степени защиты только на учениях. Сегодня это реальность, в которой каждому из нас приходится жить. Рост заражений на сегодняшний день прекратился, но это не повод расслабляться и медработникам, и населению», - заявила зампред.
По словам министра, решается и одна из главных задач, которая стоит сегодня перед краевым здравоохранением - своевременное выявление и предотвращение распространения инфекции в медицинских учреждениях. В результате так называемых «заносов», когда заражается сотрудник отрасли здравоохранения, те или иные отделения периодически приходится закрывать на карантин и перенаправлять пациентов в другие учреждения, где им оказывают необходимую медпомощь.
Кроме того, в крае создано уже два отделения реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию. Отделения созданы в поликлинике №1 Владивостока и на базе Медицинского центра Дальневосточного федерального университета.
Простые правила
Как сообщают специалисты, на сегодняшний день в Приморском крае увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса, которые наиболее опасны для окружающих.
По наблюдениям специалистов Роспотребнадзора, большое число заболевших в Приморье - люди активного возраста, многие из которых являются именно офисными работниками. Чтобы свести к минимуму риск заразиться коронавирусом на работе, нужно соблюдать ряд рекомендаций:
- необходимо вести ежедневный контроль температуры тела сотрудников для своевременного выявления заболевших;
- для предупреждения инфицирования необходимо постоянно обрабатывать руки антисептиком, особенно после посещения мест общего пользования, соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, перчатки;
- проводить совещания и иные производственные коллективные мероприятия в дистанционном режиме, либо с использованием средств видеоконференцсвязи;
- исключить проведение торжественных и корпоративных мероприятий, а также совместный прием пищи сотрудниками;
- постарайтесь избегать непосредственного контакта, например, рукопожатий, не пользуйтесь общей посудой и другими предметами обихода, помните, что заболевание может протекать бессимптомно;
- в течение рабочего дня обрабатывайте контактные поверхности: ручки, поручни, рабочие столы дезинфицирующими и антисептическими средствами, используйте перчатки при посещении мест общего пользования на работе;
- при появлении каких-либо симптомов ОРВИ, повышении температуры, необходимо остаться дома, вызвать врача, проинформировать работодателя об ухудшении самочувствия.
Гражданская ответственность
«В очередной раз хочу обратиться к главам муниципальных образований: необходимо навести порядок как в подведомственных вам учреждениях, так и в организациях на ваших территориях. Соблюдение правил личной гигиены, масочного режима, применение антисептиков - все эти меры способствуют снижению заболеваемости. К сожалению, отмечаются случаи, когда граждане с подтвержденным диагнозом скрывают место своей работы, и мы упускаем контактных в таких организациях», - обратилась глава Роспотребнадзора к приморцам.
В свою очередь, работодатели при получении сообщения о заболевании работника должны незамедлительно принять меры по отстранению его от работы. При подтверждении у работника COVID-19 работодатель обязан обеспечить своевременное установление всех лиц, с которыми контактировал заболевший, отстранение их от работы для проведения медицинского наблюдения, обследования.
Как подчеркнули в территориальном управлении Роспотребнадзора, действующим законодательством предусмотрена ответственность для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических мер и правил. Те же действия или бездействие влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
За игнорирование эпидтребований предусмотрена и уголовная ответственность - если в результате нарушения гражданами, контактировавшими с лицом, у которого подтверждено наличие COVID-2019, был причинен вред здоровью иных лиц, или же если такие действия повлекли в результате смерть иных лиц, граждане будут привлечены к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ либо к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ.
По информации оперштаба, существенного снижения заболевших коронавирусом в Приморье пока не наблюдается. В этой связи власти не устают напоминать гражданам: в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест. Граждан повышенной группы риска - старше 65 лет, а также имеющих заболевания эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения и другие, убедительно просят оставаться дома.
Фото автора.
Юрий Рогов
Теги: пандемия коронавирус вакцинация
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