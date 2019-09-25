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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ЦУР: В Приморье выявят "точки напряженности"
Опыт Подмосковья по созданию Центра управления регионом будет перенят в Приморье, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили вопрос создания Центра управления регионом (ЦУР) в Приморье.
Центр управления регионом был открыт в Подмосковье в конце 2018 года в рамках исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина. В центре сегодня работают более 120 сотрудников из 30 министерств и ведомств. С помощью уникальных систем круглосуточно собирается и анализируется информация, поступившая на «горячую линию» губернатора, в муниципалитеты, ведомства, отраслевые системы, портал «Добродел», соцсети. Работа с обращениями жителей переведена в «цифру», что повышает скорость решения проблем и позволяет не допускать их дальнейшего появления. На основании данных формируется «тепловая карта проблем», которая выявляет «точки напряженности» в муниципалитетах. В 2018 году по всем каналам обратной связи в муниципальных образованиях было обработано около 3,5 миллионов сообщений от жителей.
Андрей Воробьев подчеркнул, что автоматизация и цифровизация всех процессов позволяет повысить доверие к власти и обеспечить перемены в регионе.
«В каждом министерстве есть служба, отвечающая на жалобы. Мы в Московской области такие службы перевели в ЦУР. Мы стараемся оперативно решать все проблемы, и люди чувствуют перемены», – обозначил он.
По поручению руководителя Московской области созданы 35 муниципальных ЦУР, до конца года они появятся и в каждом городском округе.
Олег Кожемяко отметил, что Центр управления регионом в Подмосковье – одна из лучших практик в РФ, когда обращения жителей доходят до конкретного исполнителя, когда контролируются сроки исполнения их просьб по всему спектру вопросов – это и ЖКХ, и медицина, и образование, и благоустройство, и комфортная среда.
«Быстрая реакция на обращения граждан, совместная работа региона и муниципалитета дадут новое качество жизни для людей. И мы обязательно будем внедрять эту практику у себя», – подчеркнул глава Приморья.
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