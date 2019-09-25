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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморью требуются около 70 тысяч специалистов
На портале trudvsem.ru размещено более 68 тысяч вакансий от работодателей со всего Приморского края. Специалисты требуются в сфере производства, строительства, сельского, лесного хозяйства и других.
Общероссийская база вакансий «Работа в России» в режиме «онлайн» доступна приморским пользователям с 2015 года. Любая компания может на бесплатной основе зарегистрироваться на портале и использовать его возможности при подборе сотрудников.
«Так, в сфере производства на сайте заявлена потребность в 18,5 тысяч человек в Приморье, почти 15 тысяч свободных рабочих мест – в сфере строительства, более 11 тысяч – по вакансиям, относящимся к сферам сельского и лесного хозяйства», – отметили специалисты департамента труда и социального развития, добавив, что самостоятельное размещение вакансии на портале освобождает работодателя от необходимости ежемесячно предоставлять сведения о кадровой потребности в службу занятости населения.
Много полезной информации на сайте могут найти для себя и соискатели. Портал позволяет разместить резюме, подписаться на рассылку подходящих вакансий, дает возможность оценить инфраструктуру будущего места работы. Под каждой вакансией расположена интерактивная карта, где можно проверить доступность детских садов, школ, медучреждений, торговых центров и не только.
Напомним, для более удобного доступа к общероссийской базе вакансий «Работа в России» с мобильных устройств можно использовать одноименное приложение, которое доступно для скачивания в App Store и Google Play.
По информации ИАС Общероссийская база вакансий «Работа в России»
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