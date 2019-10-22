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Четверг| 14 Ноября, 13:16 |
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Три долгостроя в Приморье будут сданы в ноябре
Всего до конца года будут сданы не менее пяти домов в Приморье, ранее признанных проблемными.
Так, первыми объектами, строительство которых будет завершено благодаря работе Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края АО «Корпорация развития Приморского края», станут дома на улице Рудничная и в поселке Суражевка. Задача фонда и АО «КРПК», как оперативной дирекции, – контролировать работу подрядчика до момента сдачи дома в эксплуатацию.
Как сообщила генеральный директор АО «КРПК» Ольга Сун-жаю, 12 ноября представители управления градостроительства и архитектуры администрации Артема выехали на площадку дома в поселке Суражевка для проверки выполненных работ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
«Все необходимые документы поданы в администрацию городского округа, последние предоставлены вчера. Рассмотрение документов по закону занимает не более 10 дней, таким образом, не позднее 22 ноября дом должен быть официально сдан в эксплуатацию», – сообщила она.
Также в настоящее время строительные работы завершаются на двух домах по улице Рудничная.
«Специалисты выполняют монтаж и пусконаладку лифтов. Завершается асфальтирование дороги на прилегающей территории. Перед сдачей объекта в эксплуатацию предстоит выполнить качественную проверку документов и принять работы на площадке. Дома сдадим не позднее 30 ноября», – сообщила Ольга Сун-жаю.
На площадке дома по улице Тихоокеанская-Гоголя работы идут с опережением – дом планируется сдать до 20 декабря.
«Подрядчик проводит отделку мест общего пользования, вырыл траншею под электрический кабель, начинает укладку кабеля. Вертикальная планировка закончена, ждут поставки бордюров. Окна заказаны и оплачены, на следующей неделе уже должны прийти. Сегодня будут завозить материалы, в том числе необходимых для прокладки сетей теплоснабжения. Количество рабочих на стройплощадке будет увеличиваться ежедневно, на данный момент на объекте заняты 14 человек», – обозначила гендиректор АО «КРПК».
Подчеркнуто, что до конца 2019 года достроят и введут в эксплуатацию дом в поселке Суражевка, дома на Рудничной и Тихоокеанской-Гоголя в Артеме и дом на проспекте Красного знамени, 158, во Владивостоке. В первом квартале 2020 года будут введены дома по адресам: улица 2-я Поселковая, 3В (ЖК «Одиссей») и Лесная.
Напомним, Приморский фонд поддержки обманутых дольщиков был зарегистрирован в апреле 2019 года. Главная задача некоммерческой организации – в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края.
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