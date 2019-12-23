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Четверг| 16 Января, 08:39 |
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Чемпионат мира по шахматам пройдет во Владивостоке
За шахматную корону будут бороться российская спортсменка Александра Горячкина и действующая чемпионка мира, китаянка Цзюй Вэньцзюнь.
Во Владивосток участницы матча прибыли в понедельник, 13 января. Шахматистки прилетели из Шанхая, где проходила первая часть мирового первенства. Там участницы сыграли шесть партий. Первые три встречи завершились вничью, в четвертой победу отпраздновала чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, а в пятом поединке Александре Горячкиной удалось отыграться. В шестой партии был зафиксирован мирный результат. Сейчас счет в матче равный – 3:3, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Местом проведения финальной части соревнований выбран кампус Дальневосточного федерального университета. Организаторами мероприятия выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Китайская шахматная ассоциация, Федерация шахмат России (ФШР) и правительство Приморского края.
Церемония открытия матча пройдет 15 января. Игры во Владивостоке будут проходить 16-17, 19-20 и 22-23 января. Начало встреч – в 15:30. Торжественное закрытие соревнований состоится 24 января.
В рамках матча за звание чемпионки мира во Владивостоке будет организована обширная дополнительная программа, в которой примут участие опытные российские гроссмейстеры, юные приморские шахматисты и многочисленные поклонники шахмат из России и других стран.
Около 500 спортсменов со всех уголков Приморья станут участниками краевых детско-юношеских соревнований «Малая белая ладья» 18 и 19 января. Более 150 сильнейших шахматистов Дальнего Востока 21 и 22 января сразятся в этапе всероссийского турнира «Рапид Гран-при России «Владивосток 2020».
Во все дни для любителей шахмат будут проходить сеансы одновременной игры, мастер-классы и творческие встречи с известными российскими и иностранными гроссмейстерами. Кроме этого, Федерация шахмат России организовала экспозицию музея шахмат «История шахмат через историю фигур».
Посетить мероприятия и стать их участниками смогут все желающие. На входе необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность. С центральной площади Владивостока будут курсировать специальные брендированные автобусы, которые доставят людей в кампус ДВФУ.
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