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Четверг| 16 Января, 08:39 |
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Во Владивостоке готовят к выходу на линию московские трамваи
В трамвайном депо на улице Борисенко во Владивостоке готовят к выходу на маршрут вагоны, которые были безвозмездно переданы городу правительством Москвы.
В краевой центр уже доставили четыре трамвая из десяти. Шесть находятся в дороге и должны прибыть во Владивосток в ближайшие дни.
Все трамваи доставляют в Приморье на специальных автомобильных платформах, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
«Доставленные четыре вагона находятся в хорошем техническом состоянии и сейчас проходят процесс приемки, – рассказал главный инженер ОАО «Электрический транспорт» Виктор Лазурейкис. – Параллельно идет оформление вагонов в муниципальную собственность и обучение водителей. Планируем выпустить трамваи на маршрут уже этой зимой».
В управлении транспорта администрации города сообщили, что переданные Владивостоку трамваи прошли капитальный ремонт, причем сделано это на заводе-изготовителе.
Как подчеркнул Виктор Лазурейкис, с приходом новых трамваев старые будут постепенно выводить из эксплуатации – в управление муниципальной собственности уже поданы документы на списание восьми из них. Не исключено, что несколько вагонов останутся в ведении ОАО «Электрический транспорт», чтобы стать частью музея.
Напомним, договоренность о безвозмездной передаче правительством Москвы администрации Владивостока десяти трамвайных вагонов была достигнута весной 2019 года. В столицу Приморского края доставят вагоны моделей 71-619 К, вместимость которых составляет до 120 человек. Трамваи выпущены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С. М. Кирова. В 2020 году российская столица также намерена передать Владивостоку восемь троллейбусов.
Сегодня во Владивостоке действует один трамвайный маршрут № 6 «Минный городок – Сахалинская». Ежедневно на линию выходит до 12 трамваев. В год они перевозят около 4,2 млн пассажиров.
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