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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В дорогу, ведущую в аэропорт Владивостока, "уложили" 180 самосвалов
Ремонт первого в этом году объекта «БКАД» завершили в Приморье. Подрядчики завершили ремонт участка дороги, ведущей в аэропорт Владивостока. Это первый объект, который отремонтирован в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Работы велись на участке трассы с 6-го по 7-й километры. Дорожники ликвидировали пучины, уложили асфальт, установили новые дорожные знаки, нанесли разметку.
«Всего уложено более 3 500 тонн асфальта, это объем в почти 180 самосвалов, нанесено 750 квадратных метров разметки из холодного пластика, установлено 14 новых знаков», – рассказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.
Сейчас активно идет ремонт дороги на Тавричанку, трассы Артем–Находка в районе Штыково, на Угольной, а также улиц во Владивостоке, Артеме, Шкотовском и Надеждинском районах.
Напомним, Приморье второй год участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель – увеличить в 2024 году долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – не менее чем до 50%, снизить долю автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, сократить количество мест концентрации ДТП на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, довести во Владивостокской агломерации до 85% долю автодорог, соответствующих нормативным требованиям.
Вместе с представителями власти контролировать ход работ на объектах и давать свои предложения будут общественные наблюдатели из числа жителей муниципалитетов.
Фото – АО «СПЕЦСУ»
Журнал "Дальневосточный капитал"
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