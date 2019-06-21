|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 16 Июля, 08:23 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Для гостей и участников ВЭФ-2019 откроется "Дальневосточная гостиная"
«Традиционно в рамках выставочного пространства форума инвесторам презентуются льготные режимы ТОР и Свободного порта Владивосток, инвестиционные проекты, рассказывается о мерах поддержки предпринимателей. Наше Агентство сформирует экспозицию «Делай бизнес на Дальнем Востоке». На выставке будет организована «Дальневосточная гостиная» - биржа контактов для представителей регионов, федеральных министерств и ведомств, где коллеги смогут общаться, назначать встречи, подписывать соглашения. Ведь Восточный экономический форум – прекрасная возможность закрепить достигнутые договоренности, представить проекты и обсудить возможные идеи для развития бизнеса», - отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
Также агентство представит отраслевые сессии по приоритетным отраслям развития Дальнего Востока. «Это такие направления как медицина, нефтегазохимия, горнорудная отрасль, сельское хозяйство, аквакультура, рыбная отрасль, туризм, логистика и порты. Мы хотим подвести итоги того, что есть на Дальнем Востоке, а также обсудить перспективы развития по этим отраслям», - заметил Леонид Петухов.
Отдельное внимание будет уделено иностранным предпринимателям. Как сообщалось ранее, АНО АПИ поддержит визиты делегаций из Индии, Японии, Республики Корея и Сингапура, которые пройдут до проведения ВЭФа. В частности, предполагаются бизнес-миссии из Республики Корея, Сингапура и две бизнес-миссии из Японии. В середине августа Дальний Восток намерена посетить масштабная индийская бизнес-делегация. В нее войдут предприниматели 6 индийских штатов: Гоа, Харьяна, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Ассам, Махараштра.
Напомним, юбилейный пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
- Публичные слушания о судьбе территории в бухте Новик назначены в разгар отпусков
- Яхсмены Приморья одну из гонок парусного фестиваля посвятили Владимиру Высоцкому
- В Приморье резидент СПВ приступил к выпуску высококачественного молока
- Для гостей и участников ВЭФ-2019 откроется "Дальневосточная гостиная"
- Приморские самбисты решили стать еще сильнее
- Во Владивостоке угостят праздничной ухой более 2000 человек
- ВТБ предоставил льготное финансирование камчатскому рыбопереработчику
- На Некрасовском путепроводе во Владивостоке решили сэкономить время и деньги
- Создание нефтегазового кластера обсудят в Приморье
- Еще 23 пляжа в Приморье разрешены для купания
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.