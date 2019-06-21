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15 Июля 2019, 09:00 | Регион сегодня

Для гостей и участников ВЭФ-2019 откроется "Дальневосточная гостиная"

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) откроет на полях Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке площадку для инвесторов и гостей форума -"Дальневосточную гостиную".

«Традиционно в рамках выставочного пространства форума инвесторам презентуются льготные режимы ТОР и Свободного порта Владивосток, инвестиционные проекты, рассказывается о мерах поддержки предпринимателей. Наше Агентство сформирует экспозицию «Делай бизнес на Дальнем Востоке». На выставке будет организована «Дальневосточная гостиная» - биржа контактов для представителей регионов, федеральных министерств и ведомств, где коллеги смогут общаться, назначать встречи, подписывать соглашения. Ведь Восточный экономический форум – прекрасная возможность закрепить достигнутые договоренности, представить проекты и обсудить возможные идеи для развития бизнеса», - отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

Также агентство представит отраслевые сессии по приоритетным отраслям развития Дальнего Востока. «Это такие направления как медицина, нефтегазохимия, горнорудная отрасль, сельское хозяйство, аквакультура, рыбная отрасль, туризм, логистика и порты. Мы хотим подвести итоги того, что есть на Дальнем Востоке, а также обсудить перспективы развития по этим отраслям», - заметил Леонид Петухов.

Отдельное внимание будет уделено иностранным предпринимателям. Как сообщалось ранее, АНО АПИ поддержит визиты делегаций из Индии, Японии, Республики Корея и Сингапура, которые пройдут до проведения ВЭФа. В частности, предполагаются бизнес-миссии из Республики Корея, Сингапура и две бизнес-миссии из Японии. В середине августа Дальний Восток намерена посетить масштабная индийская бизнес-делегация. В нее войдут предприниматели 6 индийских штатов: Гоа, Харьяна, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Ассам, Махараштра.

Напомним, юбилейный пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  АНО АПИ 


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