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15 Июля 2019, 14:10 | Регион сегодня |

Яхсмены Приморья одну из гонок парусного фестиваля посвятили Владимиру Высоцкому

Парусный фестиваль "Кубок Семь футов" собрал более 700 спортсменов

Во Владивостоке, на акватории Амурского залива, с 6 по 15 июля, проходит парусный фестиваль "Кубок Семь футов". В этом году праздник парусов, моря и ветра отмечался в 20-й раз. Традиционно в нем принимают участие спортсмены по гребле и парусному спорту. В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 700 человек. Парусный фестиваль прошел при поддержке компании OOO «Ареал – недвижимость» и ЖК «Маринист», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в яхт-клубе "Семь Футов".

 


 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 


 

Первыми на воду вышли гребцы. Они соревновались на лодках класса «Дракон» экипажами по 10 человек, в разных зачетах – мужском, женском, смешанном. В заездах принимали участие 36 экипажей.

Далее эстафету перехватили юные яхтсмены от 9 до 16 лет - воспитанники 8 яхт-клубов из городов Дальневосточного федерального округа: Владивостока, п.Славянка, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, п.Ванино, а также пятеро ребят из Китая, г.Циндао.  Втечение четырех дней они показывали свое умение управлять швертботом и мастерство принятия тактических решений. Юношеский  «Кубок Семь футов» собрал 117 участников в 5-ти классах: «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», «Лазер радиал», «420».

В минувшие выходные, 13 и 14 июля, на акваторию залива вышел весь активный крейсерский флот – 53 яхты-участника в разных классах от 25 до 43 футов и выше. В гонках участвовали не только местные яхтсмены Владивостока, но и гости из Хабаровска, Находки, п.Славянка, Артёма, Большого Камня, Комсомольска-на-Амуре.

Самые волнительные гонки проходили для яхт класса Platu 25  и «Конрад 25 Р». Это короткие гонки с прямым судейством на воде на спортивных гоночных яхтах. В соревнованиях приняли участие 11 «платух» и 21 «конрад». Задача яхтсменов была придти к финишной марке первыми, не нарушив правила парусных гонок на самых «горячих точках» - на старте и на знаках огибания. Высококвалифицированные ампайры внимательно следили за ходом событий.  Именно под этот формат больше всего подходит эпитет «морские бои» - динамика соревнований такова, что вода буквально кипит под килями. За два дня судьи провели по шесть гонок в каждом классе. Первое место в классе Platu 25 второй год подряд завоевал экипаж Владимира Ермакова на яхте «Алиса» (Владивосток). В группе «конрадов» самым опытным оказался экипаж яхты «Поэт» из Находки с капитаном Георгием Назаровым на руле.

Самыми многочисленными по количеству участников стали гонки флота – 53 экипажа и 280 спортсменов. По сложившейся традиции, одна из гонок флота посвящена памяти Владимира Высоцкого. Эта гонка проходит в рамках всероссийской парусной регаты «Фестиваль Владимира Высоцкого». Так яхтсмены чтят память советского поэта, актера и барда, чьи песни о людях, оказавшихся в экстремальных ситуациях, близки и парусному сообществу. Большие яхты прошли по 12-мильной дистанции, малые яхты ходили 5-мильный маршрут. Самым опытным участником регаты стал Игорь Попов 1941 года рождения, самой юной участницей – Лиза Барыльченко, 2005 года рождения.

Победителями стали: 25 футов - яхта «Вальс Фантазия», капитан Евгений Озеран; «Конрад 25 Р» - яхта «Поэт», капитан Георгий Назаров; «Конрад 25 РТ» - яхта «Вигри», капитан Андрей Воронков; Platu 25 – яхта «Алиса», капитан Владимир Ермаков; Картер 30 – яхта «Эврика», капитан Антон Николенко; Open – яхта Sofia, капитан Сергей Леонов; ORC – яхта Time Machine, капитан Михаил Ермаков.

Полные результаты можно посмотреть здесь - http://sfyc.ru/news/news/2019-07-14-ofitsialnie-rezultati-kubok-sem-futov-2019-gonki-flota.htm
 
Фото предоставлены яхт-клубом "Семь Футов".
 
Теги: Кубок Семь футов  Высоцкий  парусный фестиваль  Владивосток 


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