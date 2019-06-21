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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 16 Июля, 08:23 |
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Публичные слушания о судьбе территории в бухте Новик назначены в разгар отпусков
Мэр столицы Приморья подписал постановление "О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе бухты Новик, находящейся между мысом Мелководный и мысом Тупой, полуострова Саперный острова Русский Владивостокского городского округа Приморского края", сообющили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Согласно постановлению проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока.
Собрание жителей Владивостокского городского округа состоится 25 июля с 16:00 - 18:00 по адресу: ул. Нерчинская, 32, помещение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 г. Владивостока».
Соберутся ли жители Владивостока в разгар отпускного сезона на публичные слушания? Что предусматривает проект планировки и межевания одной из самых любимых горожанами бухт острова Русский? Журнал "Дальневосточный капитал" и газета "Золотой Рог" будут следить за событиями.
- Публичные слушания о судьбе территории в бухте Новик назначены в разгар отпусков
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