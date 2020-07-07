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Четверг| 16 Июля, 00:09 |
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Парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке возглавит ракетный крейсер "Варяг"
Парадный строй кораблей ТОФ будет сформирован вдоль судоходного фарватера бухты Золотой Рог, в районе набережной Цесаревича. Проведение Военно-морских парадов в Золотом Роге ранее не практиковалось из-за значительного трафика гражданских судов, а праздничные мероприятия проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано лишь в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Возглавит строй флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», место за ним в парадной линии займут большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Громкий», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и большая дизельная подводная лодка, сообщил журналу "Дальневосточный капитал" Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.
Ранее судами обеспечения ТОФ в бухте Золотой Рог было установлено 16 комплектов рейдового оборудования. Вес каждой полной сборки составляет почти 55 тонн.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке возглавит ракетный крейсер "Варяг"
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