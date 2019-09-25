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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Предприятиям марикультуры компенсируют ущерб от ЧС в Приморье
Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям под председательством Губернатора края Олега Кожемяко в понедельник, 14 октября.
Как доложил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрей Бронц, всего в крае пострадали 133 сельхозпроизводителя и четыре субъекта марикультуры в Хасанском районе. Им будет выплачено 437 миллионов рублей поддержки.
«Это выплаты по потере урожая – 306 миллионов рублей, личным подсобным хозяйствам будет доведено 5,1 миллиона рублей, предприятиям марикультуры – 64 миллиона. Компенсируем также расходы по лизинговым платежам и части кредитов», – отметил директор ведомства.
По его словам, выплаты планируется начать сразу после поступления средств в регион. Финансовую помощь доведут до получателей в течение недели, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
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