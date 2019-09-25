|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 15 Октября, 16:50 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Во Владивостоке на ключевом участке укладывают второй слой асфальта
Подрядчики переходят к завершающей стадии ремонта участка на проспекте Красного Знамени. Здесь уже уложили выравнивающий слоя асфальтового покрытия, заменили плиты перекрытия колодцев инженерных коммуникаций, подняли на новый уровень люки и решётки. На большей части ремонтируемого участка также уложили верхний слой дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Как сообщают в управлении дорог и благоустройства городской администрации, дорожникам осталось уложить асфальт на небольших участках.
Напомним, что ремонт дороги по проспекту Красного Знамени ведётся от дома № 57 до кольца Инструментального завода. Данный участок вошел в перечень объектов ремонта на этот год благодаря дополнительному финансированию. Средства выделила администрация Приморья в рамках полученных субсидий на ремонт и реконструкцию социальных объектов края.
«Благодаря дополнительным средствам по данной программе мы ремонтируем также улицы Капитана Шефнера, Маковского, Фонтанную, Уборевича и некоторые другие», - добавили специалисты.
Администрация Владивостока просит автомобилистов быть внимательными на участках дорог, где ведутся ремонтные работы.
Фото из архива
- Восемь лет житель Нью-Йорка не понимал, зачем он вообще это делает
- Держи краба: Во Владивостоке началась массовая "крабовая диета"
- Во Владивостоке на ключевом участке укладывают второй слой асфальта
- Предприятиям марикультуры компенсируют ущерб от ЧС в Приморье
- Приморью требуются около 70 тысяч специалистов
- В Приморье предлагают зарплату врачам самую низкую в ДФО
- ЦУР: В Приморье выявят "точки напряженности"
- В Приморье профинансируют утилизацию автопокрышек и праздник в честь НЛО
- Жителей Приморья зовут отметить день рождения казино Tigre de Cristal
- Вакансия с зарплатой от 4 100 EUR открылась в Приморье
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.