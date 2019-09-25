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Восемь лет житель Нью-Йорка не понимал, зачем он вообще это делает
Во Владивостоке эксперт независимого кино США представит свой фильм о человеке, который прошел по каждой улице Нью-Йорка.
С 18-20 октября во Владивостоке в кинотеатре «Уссури» пройдет 9-й фестиваль документального кино США Show US!
Организаторы события - Посольство Соединенных Штатов Америки, Арт-объединение CoolConnections и сеть кинотеатров «Иллюзион».
18 октября в 19.00 в кинотеатре «Уссури» (ул. Светланская, 31) состоится демонстрация документального фильма «Мир у твоих ног» (World Before Your Feet) и встреча с его создателем режиссером Джереми Уоркманом (Jeremy Workman), который расскажет о фильме и ответит на вопросы зрителей, сообщили журналу «Дальневосточный капитал» в Генеральном консульстве США.
Досье «Дальневосточного капитала»: Джереми Уоркман - режиссер документальных фильмов и трейлеров к продукции независимого кино. Его первый документальный фильм «Волшебная Вселенная» (“Magical Universe”) вошел в 2014 году в список фильмов, рекомендованных к просмотру критиками «Лос-Анджелес Таймс» и «Вилледж Войс», а в мае 2015 года, когда лента дебютировала на сервисе «Нетфликс», его рекомендовала к просмотру «Нью-Йорк Таймс». Фильм «Кто такой Генри Джэглом?» (“Who Is Henry Jaglom?”) победил в номинации «Лучший документальный фильм» на кинофестивале «Слэмдэнс» (Slamdance). Джереми Уоркман также является креативным директором компании «Уилхаус Креатив» (Wheelhouse Creative), специализирующейся на работе с производителями независимой кинопродукции. Он создал более двухсот трейлеров к фильмам практически для каждого дистрибьютора независимого кино. Его режиссерские работы дважды номинировались на премию «Эмми», включая работу над шоу церемонии вручения наград киноакадемии 2008 года.
Фильм World Before Your Feet – история о 37-летнем жителе Нью-Йорка Мэте Грине (Matt Green), который решает осуществить свою давнюю мечту - пройти по каждой улице своего города. Полагая, что он хорошо знает Нью-Йорк, Мэт рассчитывает, что путешествие займет у него около двух лет. Реальность оказывается более жесткой. Мэту пришлось потратить более восьми лет жизни, оставить работу, квартиру и жить на 15 долларов в день, чтобы пройти 8,000 миль, пересечь сотни районов, встречаясь с тысячами обитателей и гостей города. Все эти годы Мэт не может дать четкого ответа на вопрос, зачем он вообще это делает. Он просто чувствует, что ему надо идти, чтобы понять свой мир и людей, которые в нем живут…
Джереми Уоркман и продюсер Джесси Айзенберг (Jesse Eisenberg) работали над фильмом более трех лет, отсняв свыше 500 часов видеоматериала. Это история о миссии отдельного человека и приключении, которое ведет его к удивительным открытиям и встречам. Как сообщается на официальном вебсайте «фильм, который изначально задумывался как взгляд на отдельный город и его жителей…, неожиданно трансформируется в размышление о мире, в котором мы все живем и о бесконечных возможностях, которые он дарит каждому из нас».
Помимо презентации фильма Джереми Уоркман проведет бесплатный мастер-класс по документальному кино (19 октября, 14:00-15:00, гостиница «Экватор», конференц-зал «Виктория»). Приглашаются студенты, изучающие соответствующие дисциплины и любители видеосъемки. Затем в этом же зале в 15:30-17:30 пройдет встреча Клуба разговорного английского языка, на которой все желающие смогут пообщаться в Джереми Уоркманом на английском.
В рамках фестиваля ShowUS! в кинотеатре «Уссури» также будут показаны фильмы «Самое неизведанное» (The Most Unknown – 19 октября, 17.00) и «Будешь моим соседом»? (Won’t You be My Neighbor?” – 20 сентября, 17.00).
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Восемь лет житель Нью-Йорка не понимал, зачем он вообще это делает
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